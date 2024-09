Feltynowski poinformował we wtorek na posiedzeniu powodziowego sztabu kryzysowego we Wrocławiu, że przesunięte zostały wszystkie drony do monitoringu na teren województwa lubuskiego. Dodał, że monitorowane na bieżąco są takie miejscowości jak Kostrzyń nad Odrą, Słubice, Krosno Odrzańskie czy Nowa Sól.

Stworzono specjalną aplikację dla Kierwińskiego

Komendant Główny PSP podkreślił, że zgodnie z deklaracją została przygotowana dla Marcina Kierwińskiego, który ma zostać pełnomocnikiem ds. odbudowy po powodzi aplikacja na inwentaryzację budynków infrastruktury w celu oszacowania strat. Jutro będziemy w Warszawie panu ministrowi (tą aplikację) prezentować - powiedział Feltynowski.

"Ze strony Niemiec czekamy na akceptację"

Przekazał też, że z ofert międzynarodowych, które zostały złożone za pomocą Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności zaakceptowane zostały oferty pomocy ze Szwecji, Litwy i Danii. Ze strony Niemiec czekamy na akceptację - dodał Feltynowski.