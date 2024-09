Pogoda na piątek

Na piątek 27 września synoptycy prognozują duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a na Pomorzu nawet lokalne burze. Temperatura maksymalna sięgnie ok. 17-19 stopni Celsjusza na północnym zachodzie i 22-23 stopnie Celsjusza na wschodzie.

Wiatr będzie umiarkowany, przelotnie dość silny. Nad morzem przewidywane są porywy ok. 75 km/h, w Sudetach wiatr może osiągać porywy do 110 km/h, a w Karpatach do 80 km/h. Podczas burz wiatr może osiągnąć 65 km/h.

Pogoda na sobotę 28.09

Szykuje się także chłodna noc z piątku na sobotę. Minimalna temperatura w nocy z piątku na sobotę wyniesie ok. 10-12 stopni Celsjusza na północnym zachodzie, ok. 13-15 stopni w centralnej części kraju i do 15 stopni na południowym wschodzie. W rejonach podgórskich temperatura minimalna może osiągnąć zaledwie 7 stopni Celsjusza.

W sobotę przewidywane są duże zachmurzenia z miejscowymi przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Maksymalna temperatura wyniesie 14-15 stopni na północnym zachodzie, ok. 16-18 w centrum kraju i 19-20 stopni na wschodzie. W rejonach podgórskich temperatura może wynieść 11-14 stopni. Wiatr będzie umiarkowany i porywisty.