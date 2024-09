Taryfę dynamiczną oferują już najwięksi sprzedawcy energii w Polsce. Obowiązuje od 24 sierpnia jednak niewiele osób o niej wie, ponieważ sprzedawcy nie zadbali o to, by wyjaśnić na czym polega.

Taryfa dynamiczna – co to takiego?

Zgodnie z nowymi taryfami, cena prądu zmienia się np. co godzinę lub częściej. Niektórym odbiorcom tego typu taryfa może dać oszczędności, innym przynieść straty. Taryfa dynamiczna pozwala klientom rozliczać się z dostawcami energii po cenach zmieniających się wielokrotnie w ciągu dnia, a ceny uzależnione są od aktualnych notowań na Towarowej Giełdzie Energii. Na giełdzie energii ceny są zróżnicowane. Dla przykładu, są niskie w słoneczne dni, a wysokie wieczorami, inne latem, a inne zimą.

Przy taryfie dynamicznej można wpływać na wysokość rachunku, a ceny prądu dla każdej godziny można sprawdzić wcześniej. Dzięki temu, można zaplanować swoje zapotrzebowanie na energię tak, by korzystać z prądu w godzinach, gdy jest tańszy.

W przypadku taryfy dynamicznej kluczowa jest wiedza, jakie czynniki wpływają na ceny energii i kiedy jest ona tania, a kiedy droga. Może w tym pomóc odpowiednia aplikacja. Jak czytamy w serwisie Business Insider, "odbiorca musi mieć świadomość zmieniających się stawek na giełdzie i na tej podstawie decydować o własnym zużyciu prądu”. Może np. włączać pralkę, zmywarkę lub ładować samochód wtedy, gdy prąd jest najtańszy. Ale najlepiej, gdyby robiła to za niego aplikacja, która potrafiłaby prognozować zużycie energii, reagować na niskie i wysokie ceny prądu oraz włączać przygotowane wcześniej urządzenia". W odpowiedzi na pytanie zadane przez redakcję Business Insider koncerny poinformowały, że dopiero planują działania mające na celu wyjaśnienie odbiorcom mechanizmu działania taryfy dynamicznej.

Taryfy energetyczne w Polsce

W Polsce obowiązują różne rodzaje taryf w zależności od odbiorców. Inne obowiązują dla gospodarstw domowych, inne dla firm i instytucji publicznych.

Taryfy dla gospodarstw domowych (grupa G) są najczęściej wybierane przez odbiorców indywidualnych, którzy wykorzystują energię na potrzeby domowe, jak oświetlenie, ogrzewanie czy zasilanie sprzętów AGD. W tej grupie dostępna jest taryfa G11 (przez całą dobę obowiązuje jedna, stała stawka za kWh energii), taryfa G12 (w godzinach poza szczytem - np. w nocy, wcześnie rano, cena energii jest niższa, a w godzinach szczytowych wyższa) i taryfa G12w (to wariant taryfy G12, który dodatkowo oferuje tańszą energię w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy). Taryfy dla małych firm i przedsiębiorstw należą do grupy C (taryfa C11 i taryfa C12a/C12b), a dla dużych odbiorców do grupy B i A.