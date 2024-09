Ministerstwo Obrony Narodowej potwierdza, że na początku 2025 roku ok. 230 tys. osób w całej Polsce otrzyma wezwanie z wojska. Pismo trafi nie tylko do mężczyzn, ale również do kobiet. Sprawdź, kto je otrzyma.

Co to jest kwalifikacja wojskowa?

Kwalifikacja wojskowa to określenie zdolności do pełnienia służby wojskowej przez polskich obywateli oraz wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej. Kwalifikację wojskową organizuje się w celu określenia zdolności obywateli do pełnienia służby wojskowej. Kwalifikacja wiąże się z nadaniem określonej kategorii.

Kto dostanie wezwanie na kwalifikację wojskową? Mężczyźni i kobiety

Nie każdy dostanie książeczkę wojskową. Poszerzono jednak grono osób, które będą się miały stawić na kwalifikację. To rezultat przyjęcia planów rozbudowy armii do 300 tys. żołnierzy.

Kto dostanie wezwanie? W rozporządzeniu MON dotyczącym kwalifikacji wojskowej czytamy, że od 3.02 do 30.04.2025 wezwanie otrzymają:

mężczyźni urodzeni w 2006 roku,

mężczyźni urodzeni w latach 2001-2005, którzy nie mają przyporządkowanej kategorii wojskowej,

osoby urodzone w latach 2023-2024 uznane przez komisje za czasowo niezdolne do służby wojskowej,

kobiety urodzone w latach 1998-2006 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej,

osoby po 18. roku życia, które zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej oraz osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia.

Wezwanie powinno być doręczone najpóźniej na 7 dni przed kwalifikacją. W przypadku braku możliwości stawienia się w wyznaczonym miejscu i terminie należy zgłosić to do odpowiedniego urzędnika. Jego dane kontaktowe będą umieszczone na piśmie.

Grzywna za nieobecność na kwalifikacji

Za niestawienie się na wezwanie grozi grzywna. Osobę, która nie pojawiła się pomimo wezwania na kwalifikacji może doprowadzić policja. Kara - w postaci kary grzywny, a nawet ograniczenia wolności - grozi również za nieprzedstawienie na kwalifikacji wojskowej odpowiednich dokumentów, takich jak dowód osobisty.

Według nowych przepisów, że nie każdy otrzyma książeczkę wojskową po kwalifikacji. Wydaje się ją obecnie tylko osobom, które decydują się wstąpić do wojska.

Jaką kategorię wojskową można dostać i co ona oznacza?

Podczas kwalifikacji do wojska przyznawane są różne kategorie. Kategoria A oznacza zdolność do służby wojskowej, z wyłączeniem zawodowej służby wojskowej, a także zdolność do odbywania służby zastępczej.

Kategoria B oznacza czasową niezdolność do służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do 24 miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej w czasie pokoju.

Kategoria D oznacza niezdolność do służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej. Kategoria E z kolei - trwałą i całkowitą niezdolność do służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.