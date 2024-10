Międzynarodowy Dzień Osób Starszych obchodzony jest corocznie 1 października. To święto zostało ustanowione 14 grudnia 1990 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Dzień ten stanowi doskonałą okazję, by zwrócić uwagę na istotną rolę, jaką osoby starsze odgrywają w życiu społeczeństwa oraz rodzin. To moment, w którym można poruszyć ważne tematy dotyczące potrzeb osób starszych, równego dostępu do opieki zdrowotnej, zasobów ekonomicznych oraz kultury.

Wzrost populacji seniorów

Dane demograficzne wskazują na rosnącą populację osób starszych. Wraz z postępującymi zmianami w społeczeństwie zmienia się również obraz seniorów. Obecnie są oni bardziej aktywni i mobilni. Wiele osób starszych wciąż dba o swoje dorosłe dzieci i wspiera je w trudnych chwilach, a także aktywnie uczestniczy w wychowywaniu wnuków, będąc dla nich prawdziwą skarbnicą wiedzy. Co więcej, seniorzy coraz częściej korzystają z nowych technologii i pragną się rozwijać.

Inicjatywy dla seniorów

Inicjatywy skierowane do osób starszych zyskują na znaczeniu i stale się rozwijają. Seniorzy mają możliwość korzystania z usług świadczonych przez różne grupy wsparcia, co pozwala im na aktywne spędzanie czasu wolnego. Wzrasta liczba domów i klubów dziennego pobytu. Placówki te nie tylko umożliwiają seniorom zaangażowanie w działania samopomocowe, ale również integrację ze społecznością lokalną.

Zniżki dla seniorów w Warszawie

Osoby powyżej 65. roku życia mogą korzystać z ulgowych biletów (50 proc. zniżki na bilety jednorazowe i miesięczne). Osoby powyżej 70. roku życia mogą podróżować bezpłatnie. Informacje na temat ulg można znaleźć na stronie ZTM Warszawa w zakładce dotyczącej ulg i zniżek. Muzea i teatry w Warszawie oferują zniżki dla seniorów. Przykładowo, Muzeum Narodowe w Warszawie ma zniżki na bilety wstępu w wybrane dni.

Kartę Warszawiaka dla seniora

Karta Warszawiaka to dodatkowe przywileje i korzyści dla osób mieszkających, płacących podatki lub przebywających na emeryturze w Warszawie. Może ją również wyrobić każdy senior mieszkający i rozliczający podatek dochodowy w Warszawie na podstawie przedłożonego dokumentu PIT. Posiadając aktywną Kartę Warszawiaka można korzystać ze zniżek ww. na bilety w komunikacji miejskiej.