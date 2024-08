Oszuści często wykorzystują starsze osoby jako cel swoich działań stosując różnorodne metody, które bazują na ich zaufaniu, poczuciu obowiązku, a czasem także na osamotnieniu. W Ostródzie starsza kobieta padła ofiarą oszustwa "na wypadek drogowy". Osoba podająca się za policjantkę wyłudziła od seniorki 30 tysięcy złotych! Jakim sposobem?

Oszustwo "na wypadek"

23 sierpnia 2024 roku ok. godz. 16.30 do 85-letniej kobiety, mieszkanki Ostródy, zadzwoniła kobieta podająca się za funkcjonariuszkę policji. Poinformowała seniorkę, że jej wnuk uczestniczył w wypadku drogowym i by uniknął konsekwencji prawnych potrzebna jest duża kwota pieniędzy. Zdezorientowana i zszokowana seniorka przekazała oszustom 30 tys. złotych.

Metoda "na wnuczka", "na policjanta", fałszywi przedstawiciele firm

W innych przypadkach oszuści mogą dzwonić do starszej osoby podając się za krewnego, zwykle wnuka, który jest w nagłej potrzebie finansowej (np. po wypadku lub aresztowaniu). Oszuści proszą o szybkie przekazanie pieniędzy, często twierdząc, że muszą zachować to w tajemnicy przed innymi członkami rodziny.

Podobna do metody "na wnuczka" jest metoda "na policjanta" jednak wówczas oszust podaje się za policjanta, który informuje seniora, że jego pieniądze są zagrożone np. przez działania przestępcze i musi je przekazać w bezpieczne miejsce. Czasem oszuści aranżują fikcyjne zatrzymania, aby uwiarygodnić swoje historie.

Oszuści mogą także dzwonić lub wysyłać wiadomości e-mailowe podając się za przedstawicieli banków, firm telekomunikacyjnych lub instytucji rządowych. Proszą o podanie danych osobowych, numerów kart kredytowych lub wykonanie przelewów, co prowadzi do kradzieży tożsamości lub środków finansowych.

Nieraz podają się także za przedstawicieli firm oferujących różne usługi, takie jak naprawy domowe, ubezpieczenia czy instalacja urządzeń. Pobierają zaliczki na poczet prac, których nigdy nie wykonują lub wykonują je w sposób rażąco niezgodny z umową.

Oszuści mogą także podszywać się pod przedstawicieli służby zdrowia lub oferować fałszywe polisy ubezpieczeniowe, usługi medyczne czy leki po zaniżonych cenach. Celem może być wyłudzenie pieniędzy lub uzyskanie dostępu do danych medycznych seniora.

Policja ostrzega przed oszustami

Policja po raz kolejny zaapelowała o ostrożność i przypomniała, że nigdy nie prosi o przekazywanie jej pieniędzy. Uprzedziła, że oszuści wykorzystują różne metody by wyłudzić pieniądze od niewinnych osób, a w swoich działaniach są bezwzględni i wyrachowani, nierzadko stosują też manipulację. Ostrzegła, że należy wykazywać ostrożność w przypadku podejrzanych telefonów. Niestety, różnorodnych metod na wyłudzenie pieniędzy od osób starszych przybywa i pomimo policyjnych apeli wiele osób daje się nabrać oszustom.

Jak ochronić się przed oszustwem?

W nagłych przypadku należy dzwonić pod numer alarmowy 112. Nie należy także przekazywać pieniędzy osobom nieznajomym, nie zostawiać gotówki w miejscach wskazanych przez obce osoby ani nie przelewać środków na nieznane konta. Nie powinniśmy również wypłacać pieniędzy z banku na żądanie obcych ani udostępniać swoich danych osobowych, haseł czy PIN-ów.