W dniu 1 października 2024 roku Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął istotną decyzję, wycofując z obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej produkty oferowane do ogólnodostępnej sprzedaży na stronie internetowej www.peptiline.pl.

Reklama

Jakie produkty wycofano?

Wycofane preparaty to: CJC1295+DAC, SEMAX, ADAMAX, BPC-157, GHRP-2, GHK-CU oraz CJC+DAC. Decyzja ta wynika z faktu, że produkty te, mimo że spełniają definicję produktu leczniczego, nie uzyskały dopuszczenia do obrotu.

Dlaczego produkty zostały wycofane?

Jak podaje GIF w komunikacie "prezentacje i opisy wycofanych produktów sugerowały, że mają one właściwości lecznicze, co budziło poważne wątpliwości dotyczące ich legalności. Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, produkty, które mają na celu zapobieganie, leczenie lub diagnozowanie chorób, muszą przejść przez skomplikowany proces rejestracji i uzyskać odpowiednie pozwolenia. W przypadku ww. produktów takowe pozwolenia nie zostały przyznane, co oznacza, że zostały one wprowadzone na rynek niezgodnie z obowiązującymi przepisami".

Bezpieczeństwo pacjentów

Decyzja o wycofaniu tych produktów jest ważnym krokiem w ochronie zdrowia publicznego. Główny Inspektor podkreślił, że na rynku mogą znajdować się jedynie te produkty, które przeszły pozytywną ocenę pod względem bezpieczeństwa i są dostępne w autoryzowanych źródłach.