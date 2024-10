Sąd w Kaliszu, na wniosek Prokuratury Rejonowej w Ostrzeszowie, umorzył postępowanie dotyczące zabójstwa dwóch córek przez ich matkę. Sąd jednocześnie orzekł środek zabezpieczający w postaci umieszczenia podejrzanej w zakładzie psychiatrycznym, gdzie jej stan zdrowia będzie monitorowany. Sąd będzie regularnie kontrolował postępy leczenia, a ewentualne zwolnienie kobiety będzie zależało od opinii biegłych psychiatrów.

Tragedia rozegrała się w 2023 roku

Do tragicznych wydarzeń doszło w kwietniu 2023 roku, kiedy to matka zabiła swoje dwie córki, a następnie podjęła próbę samobójczą. Prokuratura postawiła jej zarzuty zabójstwa z premedytacją oraz szczególnym okrucieństwem. Mimo że kobieta przyznała się do winy, nie była w stanie wyjaśnić swoich motywów ani dokładnie opisać przebiegu zdarzenia.

Ekspertyza biegłych psychiatrów

Biegli psychiatrzy, którzy badali podejrzaną, stwierdzili, że w chwili czynu jej poczytalność była zniesiona, co uniemożliwiało dalsze prowadzenie procesu sądowego. Według specjalistów, kobieta cierpi na poważne zaburzenia psychiczne i istnieje wysokie ryzyko, że mogłaby dopuścić się kolejnego przestępstwa, dlatego zalecili jej umieszczenie w specjalistycznym ośrodku.

Tragedia w Kobylej Górze

Do zbrodni doszło w domu jednorodzinnym w Kobylej Górze. Gdy mąż podejrzanej wrócił do domu, znalazł martwe ciała dwóch dziewczynek w wieku 7 i 13 lat oraz swoją żonę, która próbowała popełnić samobójstwo. Mimo ciężkiego stanu, kobieta przeżyła i została hospitalizowana.