Krajowy System e-Faktur (KSeF) to innowacyjna platforma cyfrowa, za pomocą której przedsiębiorcy mogą w sposób elektroniczny wystawiać i otrzymywać faktury. Wdrożony w styczniu 2022 roku, KSeF stanowi nowoczesną alternatywę dla tradycyjnych form fakturowania. Jak informuje portal "Fakt", Ministerstwo Finansów planuje stopniowe wprowadzanie obowiązku korzystania z tego systemu dla wszystkich podmiotów gospodarczych w Polsce do 2026 roku.

Proces wystawiania e-faktur w KSeF polega na generowaniu dokumentu w ściśle określonym formacie elektronicznym bezpośrednio z systemu księgowego nadawcy. Tak przygotowana faktura jest automatycznie przesyłana do centralnej bazy danych prowadzonej przez Ministerstwo Finansów, gdzie jest przechowywana przez okres 10 lat. Odbiorca ma w każdej chwili możliwość pobrania jej z systemu.

Profity z wprowadzenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)

Wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur wpisuje się w szerszy proces cyfryzacji polskiej administracji podatkowej. Tradycyjne formy dokumentowania transakcji, takie jak paragony czy faktury papierowe, generują liczne problemy związane z przechowywaniem, archiwizacją i odtwarzaniem danych. Przejście na e-fakturę pozwala wyeliminować te niedogodności, usprawniając jednocześnie procesy podatkowe i księgowe.

Dodatkowo, wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego poprzez zwiększenie kontroli nad transakcjami gospodarczymi. Centralna baza danych faktur umożliwi organom podatkowym skuteczniejszą analizę przepływów finansowych i wykrywanie nieprawidłowości, co przyczyni się do ograniczenia zjawiska wyłudzeń VAT.

Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur przynosi przedsiębiorcom szereg korzyści związanych z uproszczeniem codziennych czynności. Automatyczne udostępnianie wystawionych faktur w systemie eliminuje konieczność ich fizycznego przesyłania do kontrahentów. Ponadto korzystanie z e-faktur umożliwia redukcję kosztów związanych z archiwizacją dokumentów, ujednolicenie standardów wystawiania faktur oraz ułatwia zarządzanie dokumentacją.

Jedną z kluczowych korzyści wynikających z korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur jest skrócenie terminu zwrotu podatku VAT. Przedsiębiorstwa korzystające z e-faktur mogą liczyć na przyspieszenie tego procesu nawet o 20 dni. Ponadto system ten znacząco ułatwia rozliczanie faktur korygujących, co pozytywnie wpływa na poprawę płynności finansowej przedsiębiorstw.

Co ta zmiana oznacza dla konsumentów?

Dla konsumentów zmiana ta oznacza przejście od tradycyjnych, papierowych paragonów do elektronicznych dowodów zakupu. Klienci będą mieli możliwość dostępu do swoich paragonów w formie cyfrowej, co eliminuje ryzyko utraty lub uszkodzenia dokumentu. Dzięki temu proces reklamacji lub zwrotu towaru będzie znacznie łatwiejszy i szybszy.

Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur, choć stanowi istotny krok w kierunku digitalizacji gospodarki, spotyka się z pewnymi oporami. Szczególnie małe i średnie przedsiębiorstwa wyrażają obawy związane z koniecznością dostosowania swoich systemów informatycznych do nowych wymogów. Brak precyzyjnych regulacji oraz konieczność inwestycji w nowe rozwiązania mogą stanowić istotne wyzwanie dla wielu podmiotów.

Nowy obowiązek od 2026 roku

Zważywszy na wyrażane przez przedsiębiorców obawy, Ministerstwo Finansów zdecydowało się przesunąć termin obowiązkowego stosowania Krajowego Systemu e-Faktur na rok 2026, co umożliwi przedsiębiorcom lepsze przygotowanie się do zmian. Równolegle, resort finansów zapowiedział wprowadzenie przepisów przejściowych, które mają złagodzić skutki wdrożenia KSeF, w szczególności dla podmiotów wystawiających faktury na niewielkie kwoty.

Wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur będzie odbywało się w sposób stopniowy. Od stycznia 2026 roku obowiązek korzystania z KSeF obejmie największe przedsiębiorstwa, natomiast od kwietnia tego samego roku system zostanie udostępniony wszystkim pozostałym podmiotom gospodarczym.