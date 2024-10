W swoich działaniach zwracają uwagę na problem ogromnej ilości odpadów, zwłaszcza sztucznych kwiatów i zniczy, które co roku zalewają cmentarze.

Apel na Wszystkich Świętych

Apel ma na celu promowanie bardziej zrównoważonych sposobów pielęgnowania pamięci o bliskich. Zamiast licznych zniczy i plastikowych dekoracji, członkowie inicjatywy rekomendują ograniczenie się do jednej lampki oraz wykorzystanie naturalnych dekoracji, takich jak gałązki, suszone kwiaty czy owoce jesieni. Zachęcają także do samodzielnego przygotowywania stroików z ekologicznych materiałów oraz wybierania wielokrotnie używanych szklanych zniczy.

Jak podkreśliła dr hab. Agnieszka Piskorz-Ryń, współtwórczyni apelu, pamięć o zmarłych i dbałość o środowisko mogą iść w parze. Ważne, by działania na cmentarzach były zgodne z ideą ochrony planety, co pozwoli ograniczyć ilość trudnych do przetworzenia odpadów - dodała.

Ekologiczne działania na cmentarzach

Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku i przewodniczący Unii Metropolii Polskich, również zwrócił uwagę na konieczność ekologicznych działań na cmentarzach. Według niego, selektywna zbiórka odpadów oraz redukcja liczby sztucznych kwiatów i zniczy to ważne kroki, które można podjąć, aby dbać zarówno o pamięć zmarłych, jak i o środowisko.

Z kolei bp Andrzej Malicki z Polskiej Rady Ekumenicznej przypomina, że troska o Ziemię jest nie tylko wyrazem miłości do bliźnich, ale też odpowiedzialnością za przyszłe pokolenia. Apeluje, by pamięć o zmarłych wyrażać poprzez działania ekologiczne, a nie ilość pozostawionych na grobie ozdób.