Oferty zakupu muchomora czerwonego pojawiają się na wielu forach internetowych. Ten grzyb jest niejadalny, silnie trujący i bardzo źle wpływa na układ nerwowy. Jego spożycie może być nie tylko groźne, ale też śmiertelne dla zdrowia.

Reklama

Muchomor czerwony sprzedawany w sieci. Ile chcą za niego handlarze?

Za muchomora czerwonego w świeżej postaci trzeba zapłacić ok. 60 zł za kilogram a za te suszone 600 a nawet tysiąc złotych za kilogram. Ceny różnią się w zależności od regionu. Jak wynika z informacji, które uzyskał portal o2.pl, zainteresowanych zakupem muchomora czerwonego jest wielu. Handlarze mówią, że "jest wiele grup, które zajmują się wyrobami z muchomorów". Mają sprzedawać je jako "maść na stawy", ale wiadomo też, że "ludzie próbują tych grzybów".

Słyszałem, że z suszu robi się proszek i ludzie to spożywają. Ma to ponoć działanie kojące. Przy większej ilości dochodzi do halucynacji - mówi jeden z handlarzy w rozmowie z o2.pl. Medycyna konwencjonalna nie poleca i nie korzysta z preparatów na bazie muchomora czerwonego. Ten grzyb jest zbyt toksyczny. W medycynie alternatywnej pojawiają się jednak takie preparaty.

"Nowe dopalacze" pod lupą GIS

Reklama

W rozmowie z o2.pl dr Paweł Grzesiowski z GIS stwierdza, że żaden z takich produktów nie ma wymaganej rejestracji, więc handel nimi nie może być uznany za legalny. Zauważa, że muchomor czerwony "może wywoływać halucynacje i inne zaburzenia psychoaktywne,ale przy przedawkowaniu może dojść nawet do zatrzymania akcji serca".

W tym kontekście sprzedaż tych grzybów powinna być traktowana jak nowe dopalacze - stwierdza dr Grzesiowski. Zaznacza, że GIS przyjrzy się tej sprawie w najbliższym czasie próbą handlu muchomorami oraz produktami z niego wytwarzanymi.

Kup subskrypcję DGP.