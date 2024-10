Współczesna komunikacja coraz bardziej przenosi się do świata cyfrowego. Z tego powodu tradycyjne skrzynki pocztowe zaczynają tracić na znaczeniu. Wkrótce jednak będzie to jeszcze bardziej zauważalne.

Od 1 stycznia 2025 roku wchodzi w życie obowiązek korzystania z e-Doręczeń. Jest to system cyfrowy, który zastąpi tradycyjne przesyłki polecone. Umożliwia on wysyłanie i odbieranie dokumentów w formie elektronicznej.

e-Doręczenia to, jak argumentuje Poczta Polska, m.in. oszczędność czasu i pieniędzy (brak konieczności wizyt na poczcie, oszczędności na znaczkach i papierze), szybkość i wygoda (natychmiastowe doręczenie dokumentów) oraz bezpieczeństwo. Zaletą jest również to, że jest to rozwiązanie przyjazne środowisku.

e-Doręczenia zamiast listu poleconego

Od początku 2025 roku obowiązek wdrożenia e-Doręczeń obejmie szereg instytucji publicznych. Będą to m.in. urzędy administracji państwowej i samorządowej, sądy oraz profesjonaliści tacy jak adwokaci, radcy prawni, notariusze i inne osoby zaufania publicznego.

Wprowadzenie nowego rozwiązania ma na celu usprawnienie procesów komunikacyjnych, a także skrócenie czasu dostarczania dokumentów i zredukowanie kosztów związanych z tradycyjną korespondencją papierową.

e-Doręczenia – jak to działa?

e-Doręczenia wysyła się za pomocą dedykowanej platformy online, do której można zalogować się np. za pomocą profilu zaufanego. Usługa opiera się na adresach do doręczeń elektronicznych (ADE). ADE to pewnego rodzaju cyfrowy identyfikator, który ma zapewnić bezpieczeństwo i zagwarantować, że korespondencja dotrze do właściwej osoby. By móc korzystać z e-Doręczeń należy złożyć wniosek o przyznanie ADE na dedykowanej stronie internetowej. Po otrzymaniu ADE należy aktywować skrzynkę odbiorczą zgodnie z instrukcjami. Od tego momentu możliwe jest nadawanie i odbieranie korespondencji.