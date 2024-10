Każdego roku Rada Ministrów ustala liczbę osób, które mogą zostać powołane do służby czynnej, obejmującej zawodową, dobrowolną zasadniczą oraz terytorialną, a także rezerwistów. Nowe regulacje przewidują, że w 2025 roku do wszystkich form służby zostanie powołanych maksymalnie 329 700 osób.

Wojsko powoła rezerwistów. Znamy dokładną liczbę w 2025 roku

Najliczniejszą grupę powołań stanowią żołnierze rezerwy wojskowej. Według projektu wezwania na ćwiczenia wojskowe obejmą do 200 tys. rezerwistów. Następnie w ramach aktywnej rezerwy zostanie powołanych do wojska 30 tys. osób. W porównaniu z 2024 rokiem to o 10 tys. więcej. Żołnierze mają być powoływani na ćwiczenia co najmniej dwa razy w roku, a także uczestniczyć w dłuższych szkoleniach co trzy lata.

MON ujawnił plany na 2025 roku. Kto otrzyma powołanie do wojska?

W projekcie rozporządzenia znalazły się także limity dla dobrowolnej służby wojskowej. W 2025 roku wezwanie do wojska będzie mogło dostać maksymalnie 39,7 tys. ochotników. W tej liczbie do dobrowolnej służby zasadniczej przewiduje się powołanie do 4,7 tys. osób w trakcie kształcenia, co obejmuje podchorążych oraz kadetów.

Wreszcie w zakresie terytorialnej służby wojskowej zaplanowano powołania dla 44 tys. żołnierzy WOT. W tym gronie znajdą się osoby, które właśnie rozpoczynają służbę, a także żołnierze, którzy już służą, ale są w trakcie stawiania się do służby rotacyjnej. Ponadto w planach jest powołanie do 16 tys. nowych osób do zawodowej służby wojskowej.

W założeniach projektu podkreślono, że "zapisane w projekcie rozporządzenia wielkości limitów osobowych stanowią górny, nieprzekraczalny limit i nie oznaczają bezwzględnej konieczności realizacji przedłożonych propozycji".

Ministerstwo Obrony Narodowej zakłada, że łączne nakłady finansowe wejścia w życie projektu sięgną nawet 8,15 mld zł.