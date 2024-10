W Dzień Wszystkich Świętych Polacy tłumnie odwiedzają cmentarze, by uczcić pamięć swoich bliskich. W tym roku jednak ceny zniczy i wiązanek potrafią zaskoczyć. Za 1 znicz można zapłacić nawet ponad 100 zł. Za wiązankę nawet kilkaset złotych. O sprawie, w tym m.in. o reakcjach klientów, napisał businessinsider.com.pl.

Reklama

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Ceny zniczy i wiązanek – co na nie wpływa?

Wzrastają ceny nie tylko produktów spożywczych i usług. Inflacja i rosnące ceny surowców oddziałują m.in. na koszty produkcji i transportu. Producenci często podnoszą więc ceny, które dla wielu osób stają się zaporowe. Co więcej, ceny często rosną w okresach największego popytu na dany produkt. Nie inaczej jest w przypadku dnia 1 listopada.

Reklama

Wzrost cen zniczy i wiązanek na Wszystkich Świętych. Klienci zaskoczeni

Businessinsider przytacza historię kobiety z Kraśnika, która była zaskoczona gdy zobaczyła ceny zniczy i wiązanek w kilku osiedlowych sklepach i kwiaciarniach. "W tym roku przeżyłam szok. Wiązanki są marne, z zaledwie trzech gałązek, a kosztują ponad 300 zł. Zwykłe znicze to koszt ponad 100 zł. Z takimi cenami, to zakupy na jeden grób wyniosą blisko tysiąc złotych, a co jeśli trzeba odwiedzić kilka grobów?" — skarży się. Kobieta nie dokonała zakupu i rozważa wyczyszczenie i użycie zniczy oraz wiązanek z poprzedniego roku. W internecie można znaleźć więcej podobnych historii. Cena za znicz w niektórych miastach osiąga nawet ponad 150 zł.