Premier Donald Tusk aktywnie działa w mediach społecznościowych. Polityk dzieli się ze swoimi obserwatorami nie tylko przemyśleniami na temat bieżących spraw w kraju, ale czasem uchyla rąbka tajemnicy i wpuszcza ich do swojego życia prywatnego. Tak też się stało tym razem.

Reklama

Nowy członek rodziny

Okazuje się, że rodzina Donalda Tuska powiększyła się o Leona. Niestety początki są raczej trudne. "Leon to nowy członek rodziny. Z Frankiem i Portosem ułożył sobie świetne relacje, dlatego Portos siedzi zamknięty w innym pokoju i wydziera się wniebogłosy. Namawiam ich do pojednania, ale - jak wiadomo - nie jest to łatwe" - napisał polityk. Na zdjęciu widzimy Donalda Tuska, który próbuje utrzymać wyrywającego mu się z rąk kota.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Internauci podnoszą premiera na duchu

"Da pan radę, jak ze wszystkim"; "Wiadomo, koty rządzą"; "Mam cztery koty! Powodzenia panie premierze"; "Ułoży się. Polubią się i będzie wesoło" - napisali m.in. obserwatorzy.