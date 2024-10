Deficyt budżetowy większy niż zakładano

Podczas konferencji premier Tusk ogłosił, że minister finansów zaproponował nowelizację budżetu na rok 2024, w ramach której planowany deficyt zostanie zwiększony. Mimo braku konkretnej kwoty, Tusk uspokoił, że podjęte działania nie będą wiązać się z redukcją wydatków na kluczowe potrzeby publiczne.

Brak cięć w wydatkach pomimo wzrostu zadłużenia

Szef rządu podkreślił, że decyzja o zwiększeniu deficytu budżetowego nie oznacza konieczności cięcia kosztów. Rząd planuje utrzymać wydatki na aktualnym poziomie, aby nie ograniczać dostępnych środków na programy i inicjatywy realizowane na rzecz obywateli.

10 miliardów złotych wsparcia dla samorządów

Oprócz zwiększenia deficytu premier zapowiedział przekazanie dodatkowych 10 miliardów złotych na wsparcie finansowe dla samorządów. Fundusze te mają wspierać lokalne inicjatywy i ułatwić realizację projektów regionalnych, co jest szczególnie istotne w obecnych, wymagających warunkach ekonomicznych.

Program 800 plus bez kryteriów na każde dziecko

Premier Donald Tusk podczas wtorkowej konferencji prasowej zapewnił, że program 800 plus będzie kontynuowany bez zmian, wypłacany na każde dziecko i bez kryteriów dochodowych tak długo, jak on będzie odpowiedzialny za pracę rządu. Premier odniósł się do wątpliwości wokół programu, podkreślając, że nie zamierza odbierać świadczeń ani wprowadzać ograniczeń.

Premier Tusk wyjaśnił, że program 800 plus pozostanie dostępny dla każdego dziecka, niezależnie od sytuacji finansowej rodziny. Choć przyznał, że świadczenie to nie miało znaczącego wpływu na wzrost wskaźników dzietności, jego głównym celem jest wsparcie rodzin, szczególnie wielodzietnych, w wychodzeniu z ubóstwa. Tusk podkreślił, że 800 plus będzie kontynuowane bez ograniczeń, co ma zapewnić stabilność dla beneficjentów programu.

System kaucyjny w Polsce. Start w październiku 2025

Premier Tusk ogłosił również, że wprowadzenie systemu kaucyjnego w Polsce zostało przesunięte na 1 października 2025 roku. Rząd potrzebuje dodatkowego czasu, aby dobrze przygotować zarówno przepisy, jak i infrastrukturę dla sprawnego funkcjonowania tego systemu, zapewniając jego dostępność dla obywateli.

Premier wyjaśnił, że odroczenie wdrożenia systemu kaucyjnego pozwoli Ministerstwu Klimatu i Środowiska na pełne dopracowanie szczegółów, tak aby nowe przepisy były korzystne i nie sprawiały problemów finansowych ani handlowcom, ani konsumentom. Zdaniem Tuska, przesunięcie terminu pozwoli uniknąć negatywnych skutków i sprawi, że konsumenci będą dokładnie wiedzieć, gdzie i w jaki sposób można oddać opakowania i odzyskać kaucję.

Premier podkreślił, że wprowadzenie systemu kaucyjnego wymaga odpowiedniego przygotowania wszystkich zainteresowanych stron – od samorządów, przez handlowców, po konsumentów. Premier zwrócił uwagę, że doświadczenia z innych krajów pokazują, że taki system wymaga pełnej świadomości i jasności przepisów, dlatego tak ważne jest dopracowanie ustawy i infrastruktury przed jej wejściem w życie w 2025 roku.