Niepokój Europy wobec wyborów w USA

Najpopularniejsza francuska rozgłośnia podkreśliła, że Europa z niepokojem wyczekuje wyników wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Jednocześnie radio przypomniało, że niezależnie od tego, kto zwycięży, Europa prawdopodobnie nie znajdzie się w centrum strategicznych zainteresowań USA, ponieważ – jak zauważono – "ta epoka już minęła".

Europa musi polegać na sobie

France Inter interpretuje słowa Tuska jako wezwanie do wzmacniania europejskiej autonomii w kwestiach bezpieczeństwa. Zdaniem komentatorów, Tusk dał do zrozumienia, że Europa nie może już opierać swojego bezpieczeństwa na Stanach Zjednoczonych. Radio przypomina, że Polska przeznacza obecnie aż 4% swojego PKB na obronność, czyli dwukrotnie więcej niż Francja czy Niemcy, co stawia ją w czołówce krajów zaangażowanych w samodzielną obronę.

Przywództwo Tuska w kwestii europejskiej suwerenności

France Inter zwróciło również uwagę na rolę Donalda Tuska jako byłego przewodniczącego Rady Europejskiej i jego zaangażowanie w ideę europejskiej suwerenności. Tusk, według rozgłośni, przejął pałeczkę od Francji i Niemiec, które ze względu na swoje wewnętrzne kryzysy polityczne rzadziej podnoszą tę kwestię. Z tego względu głos Polski staje się coraz bardziej słyszalny w debacie o niezależności Europy.

Wewnętrzne podziały Europy

Choć Unia Europejska uczyniła duże postępy od czasu brutalnego "przebudzenia" związanego z rosyjską inwazją na Ukrainę, France Inter zauważa, że Europie wciąż brakuje jedności w kwestii wyznaczenia wspólnych celów. Komentatorzy przypominają, że słowa Tuska o końcu „politycznego outsourcingu” odzwierciedlają aspiracje wielu Europejczyków, jednak nie rozwiążą one istniejących podziałów.

Wybory w USA podkreślają europejskie wyzwania

Podsumowując, France Inter zaznacza, że mimo życzenia Tuska o zakończeniu epoki "geopolitycznego outsourcingu", nadchodzące wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych uwidaczniają słabości i podziały, z którymi Europa musi się zmierzyć, by stać się bardziej niezależnym graczem na arenie międzynarodowej.