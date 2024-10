Prezes PiS Jarosław Kaczyński w jednym z ostatnich wywiadów stwierdził, że kandydat partii w wyborach prezydenckich musi być "młody, wysoki, okazały, przystojny, mieć rodzinę, bardzo dobrze znać język angielski, a najlepiej dwa języki, być obyty międzynarodowo". Kto spełnia te wymagania? IBRiS na przeprowadził najnowszy sondaż na zlecenie Radia Zet, w którym Polacy wskazali najlepszego – ich zdaniem – kandydata PiS na prezydenta.

Reklama

Badania wskazuje, że gdyby od wyborców zależało, kogo Prawo i Sprawiedliwość powinno wystawić w wyborach prezydenckich, byłby to Przemysław Czarnek. Na polityka wskazało 14 proc. ankietowanych.

Na drugim miejscu znalazł się Mateusz Morawiecki. Były premier uzyskał w badaniu 12,2 proc. Dalej uplasował się Patryk Jaki (7,1 proc.), Karol Nawrocki (5,1 proc.) i Tobiasz Bocheński (4,8 proc.).

Reklama

Dopiero po nich znalazł się prezes PiS Jarosław Kaczyński i były minister obrony Mariusz Błaszczak – z poparciem odpowiednio 3,8 i 3,7 proc.

Kto za Czarnkiem, a kto za Morawieckim? Najnowszy sondaż IBRiS

Przemysław Czarnek największą polityczną sympatią jako ewentualny kandydat na prezydenta cieszy się wśród wyborców z wykształceniem podstawowym, zasadniczym zawodowym lub średnim nieukończonym (36 proc.) – informuje Radio Zet. Z kolei na Mateusza Morawieckiego najchętniej wskazują osoby ze średnim wykształceniem (17 proc.).

Były premier cieszy się największym poparciem wśród kobiet (18 proc.). Mężczyźni w większości chcą w tej roli Przemysława Czarnka (25 proc.).

"Co czwarty ankietowany w wieku od 30 do 39 lat uważa, że kandydatem PiS na najwyższy urząd w państwie powinien być Mateusz Morawiecki (27 proc.), 17 proc. badanych odpowiada, że Przemysław Czarnek. Podobnie rozkłada się poparcie w grupie badanych w wieku od 18 do 39 lat. Morawiecki uzyskuje 26 proc., a Czarnek 14 proc." – podaje Radio Zet.