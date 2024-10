Do gry o nominację na prezydenta Polski wkroczył nowy polityk PiS- Przemysław Czarnek. To on według mediów jest teraz najnowszym faworytem, a scenariusz z jego udziałem staje się coraz bardziej prawdopodobny. PiS chce wyłonić swojego kandydata w prawyborach, natomiast jego nazwisko ma zostać ogłoszone 10-11 listopada.