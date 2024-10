Z początkiem 2025 roku wejdzie w życie nowa regulacja prawna dotycząca magazynowania gazu ziemnego. Przewiduje ona wprowadzenie dodatkowej opłaty, co może skutkować kolejnymi podwyżkami cen gazu dla odbiorców końcowych.

Nowe przepisy są odpowiedzią na unijne zastrzeżenia dotyczące dotychczasowego systemu magazynowania gazu. Obowiązek utrzymywania rezerw strategicznych został przeniesiony z firm prywatnych na Rządową Agencję Rezerw Strategicznych. Chociaż ma to na celu zwiększenie konkurencyjności, kontrowersje budzi wprowadzona opłata gazowa, której maksymalna wysokość to 100 zł za MWh.

Branża energetyczna wyraża głębokie zaniepokojenie wysokością nowej opłaty, która zdaniem ekspertów doprowadzi do znaczącego wzrostu cen gazu dla odbiorców końcowych. Ponadto, obawy budzi również możliwość zwiększenia zmienności cen na rynku gazu w związku z uprawnieniami zakupowymi RARS.

Wyższe rachunki za gaz od 2025 roku

Zgodnie z nowymi przepisami, importerzy gazu będą musieli sfinansować tworzenie rezerw strategicznych. Ta dodatkowa opłata, którą poniosą, zostanie wliczona w cenę gazu sprzedawanego odbiorcom końcowym. W efekcie, koszty związane z utrzymaniem bezpieczeństwa energetycznego kraju obciążą portfele gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.

Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie nowej opłaty, którą przedsiębiorstwa będą zobowiązane wnosić co miesiąc na rzecz Funduszu Zapasów Interwencyjnych i Zapasów Strategicznych Gazu Ziemnego. Zebrane środki zostaną przeznaczone na utrzymanie strategicznych zapasów gazu przez Agencję.

Gaz ziemny będzie w Polce jeszcze droższy?

Pomysł resortu przemysłu dotyczący nowej opłaty gazowej spotyka się z kolejnymi trudnościami. Tym razem sprzeciw wyraża Ministerstwo Aktywów Państwowych, które proponuje, aby zarządzaniem opłatą zajął się operator przesyłowy Gaz-System. Mimo tych nacisków, Ministerstwo Przemysłu nie zamierza rezygnować ze swojego stanowiska. Eksperci zwracają uwagę, że Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych nie posiada doświadczenia w handlu gazem, co może prowadzić do wzrostu cen tego surowca na rynku.

RARS ma decydować

Zgodnie z proponowanymi zmianami, RARS przejmuje decyzyjność co do lokalizacji przechowywania strategicznych zapasów gazu. Może to być zarówno w Polsce, jak i za granicą (w krajach EFTA), o ile uzyska odpowiednie pozwolenie. Warto zauważyć, że polskie magazyny gazu są obecnie prawie pełne, podczas gdy średnia unijna jest nieco niższa.

Od kiedy wyższe ceny gazu?

Nowe przepisy oczekują jeszcze na akceptację rządu, a następnie parlamentu. W tym czasie europejski rynek gazu ziemnego przeżywa okres wzmożonej zmienności. Według danych z 25 października cena 1 MWh gazu na holenderskiej giełdzie osiągnęła poziom około 43,5 euro, co stanowi powrót do wartości obserwowanych na początku grudnia 2023 roku. Przyczyną tych zwyżek jest przede wszystkim prognoza chłodniejszej zimy w Europie oraz zbliżający się koniec umowy między Ukrainą a Rosją dotyczącej tranzytu gazu. Eksperci wskazują na te czynniki jako główne motywy wzrostu cen.

