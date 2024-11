Szczegóły w rozmowie z Radiem Zet zdradził wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk. Rozwiązanie, nad którym pracuje rząd, ma być podobne do przepisów stosowanych m.in. na Litwie i w Wielkiej Brytanii.

– To jest jeden z instrumentów, który zwiększa szanse, że dana osoba dobrowolnie powróci do państwa pochodzenia lub państwa tranzytu – powiedział Maciej Duszczyk.

Polska zapłaci migrantom za wyjazd z kraju. Minister zdradza szczegóły

Możliwe, że pieniądze dla cudzoziemców chcących opuścić nasz kraj będą wypłacane najwcześniej w 2026 roku. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji przewiduje, że przepisy zmieniające ustawę o cudzoziemcach trafią do Sejmu jeszcze przed końcem roku.

Kto może liczyć na pomoc finansową od polskiego rządu w powrocie do kraju? – Raczej mówimy na przykład o osobach, które zarejestrowały się w Polsce jako ubiegające się o ochronę międzynarodową, wyjechały potem do Niemiec, stamtąd zostały zawrócone i my coś musimy z nimi zrobić. Bo jeżeli pochodzą z państw nieuznawanych za bezpieczne, to nie możemy ich tam zawrócić, ale możemy dać im ofertę, żeby zdecydowały się wrócić tak dobrowolnie – tłumaczy Duszczyk.

Na ten moment nie jest znana kwota, którą na ten cel przeznaczy polski rząd.

Nowe procedury składania wniosków o pobyt w Polsce. Wiceszef resortu zapowiada

Maciej Duszczyk wykluczył natomiast tworzenie w Polsce obozów dla migrantów, jak dzieje się to np. we Włoszech i Wielkiej Brytanii. Wicepremier spraw wewnętrznych i administracji zapowiedział w Radiu Zet wprowadzenie nowej elektronicznej procedury składania i rozpatrywania wniosków cudzoziemców o pobyt w Polsce. "Ma być ona szybsza i tańsza od dotychczasowej procedury opartej na wnioskach papierowych" – czytamy.