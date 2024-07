"Według obrońców praw człowieka obławy (na migrantów) odbywają się co tydzień. Migranci, którzy bez jakichkolwiek podstaw przetrzymywani są na policji, są poddawani torturom, a jednocześnie kuszeni przyspieszeniem procedury naturalizacji" - pisze portal Okno.group, na który w najnowszym raporcie powołuje się amerykański think tank ISW.

Naloty na migrantów są coraz częstsze

Naloty na migrantów stały się w Rosji częstsze po ataku terrorystycznym na salę Crocus City Hall pod Moskwą w marcu. Według Okna migranci "są pozbawiani wody, rażeni prądem i bici, zabiera im się telefony".

Nowe plany Dumy

Ponadto ISW zwraca uwagę na pomysły ustawodawcze w Rosji. Przewodniczący Dumy Państwowej (niższej izby parlamentu Rosji) Wiaczesław Wołodin zaproponował w poniedziałek, by prawnie zobowiązać osoby otrzymujące rosyjskie obywatelstwo do rejestrowania się w administracji wojskowej. Miałby to być warunek otrzymania rosyjskiego paszportu. Okres służby wojskowej dla nowych obywateli mógłby być przedłużony z roku do dwóch lat, a górna granica wieku poborowych - podwyższona (nie określono, do jakiego wieku).