Na przełomie sierpnia i września 2024 roku sieć sklepów Biedronka wprowadziła nową, atrakcyjną promocję związaną z postaciami Gangu Produkciaków. Klienci mieli możliwość zbierania naklejek, które po osiągnięciu odpowiedniej liczby, można było wymienić na pluszowe maskotki przedstawiające bohaterów tej serii. Zebranie kompletu 60 naklejek uprawniało do bezpłatnego odbioru wybranej maskotki.

17 maskotek z Gangu Produkciaków Biedronki

Biedronka wprowadziła nową linię zabawek, które są wizualnymi reprezentacjami produktów dostępnych w sklepach. W ramach tej edycji sieć oferuje aż 17 różnych maskotek. Zestaw obejmuje nie tylko ulubione produkty spożywcze, ale także inne artykuły. Wśród postaci znajdziemy: Ziemniaka Ziemowita, Czekoladę Celinkę, Muffinkę Marylkę, Wkrętarkę Wiki, Frytki Filomenki, Loda Lilę, Loda Lucka, Parówki Pamelki, Groszek Grzesia i Grażynkę, Apkę Biedronka, Pieroga Patryka, Malinę Malwinę, Szampon Szymon, Sok Sebek, Papier Pakosław, Pastę Polę oraz Serek Sławek.

Karta Moja Biedronka może pomóc zdobyć maskotki Gangu Produkciaków

Aby zdobyć maskotkę z serii Gang Produkciaków, należy zbierać naklejki i wklejać je do albumu dostępnego w sklepie. Album ten służy do przechowywania naklejek i po jego wypełnieniu można go wymienić na wybraną maskotkę przy kasie. Jedna naklejka przyznawana jest za każde wydane 69 złotych. Jak zdobyć więcej naklejek? Istnieje kilka sposobów na zwiększenie swojej kolekcji. Podstawową zasadą jest wydanie co najmniej 69 zł. Dodatkowe naklejki można otrzymać za:

Zakupy z kartą Moja Biedronka: zarówno przy kasie, jak i poprzez aplikację.

zarówno przy kasie, jak i poprzez aplikację. Zakup warzyw lub owoców: za każde wydane 69 zł.

za każde wydane 69 zł. Zakup produktów z oferty specjalnej: za minimum 10 zł za każde wydane 69 zł.

za minimum 10 zł za każde wydane 69 zł. Rozwiązanie quizu w aplikacji: kod do quizu otrzymasz na paragonie za zakupy powyżej 69 zł.

Ile naklejek trzeba mieć, aby dostać maskotkę z Gangu Produkciaków?

Za każde wydane 69 zł można zdobyć maksymalnie 5 naklejek, co przy założeniu skorzystania ze wszystkich dostępnych promocji, pozwala na szybsze skompletowanie zestawu 60 naklejek niezbędnego do otrzymania maskotki w prezencie. Maskotka Produkciak jest dostępna również w sprzedaży. Przy zakupie maskotki i okazaniu 30 naklejek, cena zostaje obniżona o 24,99 zł. Dla klientów, którzy nie posiadają naklejek, maskotka dostępna jest w cenie 49,99 zł.

Koniec Akcji Gangu Produkciaków już 16 listopada 2024 roku

Program zbierania naklejek, wraz z dodatkowymi benefitami dla posiadaczy karty Moja Biedronka, zakończy się 16 listopada. Wymiana zdobytych naklejek na atrakcyjne maskotki będzie możliwa do 30 listopada, jednak wyłącznie w przypadku dostępności produktów w magazynach. Sieć Biedronka zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia akcji promocyjnej.

