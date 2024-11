W minionym tygodniu odbyło się czwarte posiedzenie Komitetu Monitorującego Krajowy Plan Odbudowy, będącego platformą dialogu między przedstawicielami rządu, partnerami społecznymi, sektorem gospodarczym, organizacjami pozarządowymi oraz środowiskiem naukowym w zakresie realizacji KPO.

Reklama

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Komitet pełni funkcję nadzoru nad procesem wdrażania reform i inwestycji przewidzianych w Krajowym Planie Odbudowy, gwarantując prawidłowe wykorzystanie środków finansowych oraz analizując oddziaływanie tych przedsięwzięć na gospodarkę, społeczeństwo i rozwój regionalny. Dodatkowo Komitet przyczynia się do usprawnienia realizacji zarówno reform, jak i inwestycji.

W trakcie spotkania z Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz, przedstawicielka ZNP w Komitecie Monitorującym KPO, Aleksandra Wąsik, poruszyła kwestię terminu wypłaty bonów na laptopy dla nauczycieli klas 1-3 oraz szkół ponadpodstawowych, finansowanych ze środków Krajowego Planu Odbudowy.

Reklama

Kiedy rozpocznie się dystrybucja bonów na laptopy dla nauczycieli?

Przedstawicielka Ministerstwa Cyfryzacji zapewniła, że do końca roku zostanie opracowane i zaakceptowane stosowne rozporządzenie, we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, które umożliwi wypłatę bonów dla nauczycieli klas 1-3 oraz szkół ponadpodstawowych już w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Jak podkreśla wiceminister cyfryzacji Paweł Olszewski w rozmowie z Infor.pl, istnieje duże prawdopodobieństwo, że proces legislacyjny przebiegnie sprawnie, co umożliwi rozpoczęcie dystrybucji bonów dla nauczycieli już w pierwszym kwartale 2025 roku. Obecnie trwają konsultacje projektu rozporządzenia z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Po zakończeniu tego etapu rozpocznie się proces legislacyjny.

Program "Laptop dla nauczyciela"

Początkowo program "Laptop dla nauczyciela" był skierowany wyłącznie do nauczycieli klas IV-VI. Jednak, w kwietniu bieżącego roku, Związek Nauczycielstwa Polskiego wystąpił z wnioskiem o rozszerzenie programu na pozostałe klasy. W odpowiedzi na tę inicjatywę, w lipcu 2024 roku, w ramach rewizji Krajowego Planu Odbudowy, zabezpieczono środki finansowe w wysokości około 172 milionów złotych na zakup laptopów dla nauczycieli klas I-III.

Nauczyciele uprawnieni do bonu

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem, bon mogą otrzymać nauczyciele wszystkich przedmiotów oraz inni pracownicy pedagogiczni (np. wychowawcy, bibliotekarze) zatrudnieni w:

klasach IV-VIII publicznych szkół podstawowych,

klasach IV-VIII niepublicznych szkół podstawowych,

klasach odpowiadających IV-VIII w publicznych i niepublicznych szkołach artystycznych.

Oznacza to, że prawo do bonu przysługuje zarówno nauczycielom przedmiotów ogólnych, jak i artystycznych, a także innym pracownikom pedagogicznym bezpośrednio związanym z edukacją uczniów w wymienionych klasach. Teraz do grupy tej mają dołączyć także nauczyciele klas I-III szkoły podstawowej.

Polecamy miesięczną subskrypcję cyfrową DGP - Pakiet Premium