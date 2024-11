Gwałt w taksówce na aplikację

Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę, 17 listopada, na warszawskiej Białołęce. 30-letnia kobieta zamówiła taksówkę na aplikację. Kobieta miała zasnąć w samochodzie. Po zakończeniu kursu, kierowca zatrzymał pojazd i doprowadził pokrzywdzoną "do obcowania płciowego". Pierwsza sprawę opisała "Gazeta Stołeczna".- 17 listopada, w pojeździe, w którym była świadczona usługa transportowa, po zakończeniu jej realizacji, kierowca wykorzystał bezradność kobiety, będącej w stanie zmęczenia fizjologicznego związanego z zażyciem leków oraz alkoholu - przekazał portalowi tvn24.pl Norbert Woliński, rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.

Podejrzany w areszcie

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Północ prowadzi postępowanie przygotowawcze. 42-letni mężczyzna pochodzący z Gruzji jest podejrzany o "doprowadzenie innej osoby do obcowania płciowego przy wykorzystaniu bezradności tej osoby". Mężczyzna nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. - Po zakończeniu przesłuchania prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztu dla podejrzanego, sąd wniosek uwzględnił - powiedział Woliński. Podejrzany trafił do aresztu na 3 miesiące. Grozi mu od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.