Kultowe "Wieczorynki" oglądali wszyscy, którzy byli dziećmi w czasach PRL. Andrzej Piliczewski był ich twórcą i reżyserem. Media obiegła smutna wiadomość o jego śmierci.

Nie żyje twórca kultowych "Wieczorynek". Miał 90 lat

Twórca animowanym bajek, które miliony dzieci oglądały co dziennie około godz. 19 w czasach PRL zmarł 6 grudnia. Piliczewski stworzył m.in. "Przygody kota Filemona", "Zaczarowany ołówek" i "Przygód kilka wróbla Ćwirka". Na Facebooku pożegnalny, bardzo wzruszający wpis zamieścił jego przyjaciel.

Kim był Andrzej Piliczewski? Autor bajki "Przygody kota Filemona"

Dzisiaj rano odszedł Pan Andrzej Piliczewski - artysta, reżyser łódzkiego SE-MA-FORa, twórca m.in. "Przygód kota Filemona" i "Zaczarowanego Ołówka". Mój Przyjaciel, człowiek, który całe życie dawał świadectwo dobra, bezinteresowności i miłości do świata. Wybitny intelektualista o autoironicznym poczuciu humoru, dystansie do siebie i wyrozumiałości dla ludzkich niedoskonałości. Panie Andrzeju, poznanie Pana to był dla mnie zaszczyt. Pozostanie Pan w sercu moim i rodziny na zawsze. Ka Em Pe Krysiu, w tej ciężkiej chwili jesteśmy z Tobą - napisał.

Piliczewski był przez lata związany ze Studiem Małych Form "SE-MA-FOR". Tam właśnie powstawały tworzone przez niego kultowe animacje, które oglądały kolejne pokolenia małych Polaków.