To nie quiz, ale zagadka dotycząca czasów PRL. Tym razem pytamy o miejsce, które i w czasach PRL, i dziś jest bardzo znane i lubiane przez wielu mieszkańców stolicy. Prezentujemy je na czarno-białych fotografiach, które zostały wykonane w 1973 roku.

Zagadka fotograficzna. Zgadnij, co to za miejsce czasów PRL

Spróbujcie zgadnąć, co to za miejsce. Podpowiemy, że znajduje się na warszawskiej Woli.

Już wiesz, co to za miejsce? Jeśli nie zgadłeś, to odpowiadamy. To Hala Mirowska, w której w czasach PRL i dziś mieszkańcy Warszawy robili i nadal mogą robić zakupy. Sprzedawane są tu produkty spożywcze, ale także artykuły gospodarstwa domowego oraz ubrania.

To miejsce czasów PRL wspomniane został w kultowym filmie "Rejs"

Po odbudowie według projektu Zbigniewa Pawlaka od listopada 1962 ponownie zaczęła pełnić funkcje handlowe. Dla powiększenia powierzchni handlowej w latach 60. XX wieku do zachodniej fasady hali dodano modernistyczną betonowo-szklaną nadbudowę na poziomie górnej kondygnacji.

Właściciele Hali Mirowskiej od 1974 roku jest "Społem" WSS Śródmieście. W latach 50. na zachodniej ścianie tego budynku umieszczono tablicę Tchorka, która upamiętnia masakrę ludności cywilnej z sierpnia 1944 roku. W 2011 Hala Mirowska została wyremontowana, ale zachowano ślady po kulach i innych zniszczeniach wojennych, do dziś widoczne na elewacji budynku. Miejsce to wspominane jest w uchodzącym dziś za kultowy cytat z filmu "Rejs" Marka Piwowskiego wypowiadany przez Jana Himilsbacha. Brzmi on: "Poszedłem do Hali Mirowskiej, kupiłem aparat Zorkę 5 i zrobiłem kilka zdjęć".