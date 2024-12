Przed weekendem policja apelowała o pomoc w poszukiwaniach profesora z wydziału matematyczno-fizycznego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W niedzielę oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie podkom. Barbara Poznańska przekazała, że samochód mężczyzny znalazła przypadkowa osoba w miejscowości Kuleje (k. Częstochowy). W środku znajdowały się zwłoki poszukiwanego profesora.

Uczelnia przekazała wieści o śmierci

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przekazał wieści o śmierci profesora Mirosława Kurkowskiego. Władze uczelni oraz społeczność akademicka wyraziły głębokie współczucie dla rodziny zmarłego, podkreślając jego wkład w rozwój nauki i edukacji.

"Dziś dotarła do nas bardzo smutna informacja o śmierci Świętej Pamięci prof. Mirosława Kurkowskiego z Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoły Nauk Ścisłych UKSW. Władze Rektorskie, Senat oraz członkowie społeczności akademickiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie łączą się w bólu z Rodziną Świętej Pamięci prof. Mirosława Kurkowskiego" - czytamy w mediach społecznościowych.

Napisał kartkę, że wychodzi "na miasto"

Ostatni kontakt telefoniczny rodziny z zaginionym miał miejsce 3 grudnia ok. godz. 10; wracając z wyjazdu poinformował żonę, że wróci do domu około południa. Sąsiedzi go widzieli i potwierdzili, że wrócił. Zostawił w domu laptop i książki, zjadł coś, a także napisał kartkę z informacją, że wychodzi "na miasto"

Niedługo po wyjściu z domu, Kurkowski wyłączył dwie karty SIM w telefonie oraz lokalizację, uniemożliwiając dalszy kontakt. Następnie wyjechał autem z miejsca zamieszkania. W nocy z 3 na 4 grudnia, telefon mężczyzny krótko logował się do sieci w okolicach miejsca zamieszkania.

Jak informuje "Fakt" na ciele profesora nie znaleziono żadnych obrażeń. W aucie natomiast śledczy mieli odnaleźć list pożegnalny, który zaginiony napisał do rodziny. Nie ujawniono jego treści. Obok znajdowały się środki farmakologiczne. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich. Prokuratora Okręgowa w Częstochowie wszczęła śledztwo w sprawie doprowadzenia do samobójstwa - to rutynowe działanie w podobnych sprawach.

Gdzie szukać pomocy?

Jesteś w kryzysie psychicznym? Potrzebujesz porady, wsparcia? A może chcesz zwyczajnie zostać wysłuchany? Poniżej lista bezpłatnych telefonów, gdzie otrzymasz pomoc:

Wykaz bezpłatnych, czynnych całą dobę, 7 dni w tygodniu telefonów dla dzieci i młodzieży

116 111 - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę

800 12 12 12 - wsparcie psychologiczne w sytuacji kryzysowej – infolinia dla dzieci, młodzieży i opiekunów

Wykaz bezpłatnych, czynnych całą dobę, 7 dni w tygodniu telefonów dla dorosłych

116 123 - linia wsparcia dla osób dorosłych

800 70 22 22 - Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym

511 200 200 - telefon dla osób dorosłych w kryzysie samobójczym

Inne przydatne numery:

800 12 00 02 - Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia IPZ – bezpłatny, czynny całą dobę, 7 dni w tygodniu

800 119 119 - Telefon i czat zaufania dla dzieci i młodzieży – codziennie w godz. od 14:00 do 22:00

720 720 020 - Antyprzemocowa Linia Pomocy SEXEDPL - od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00– 20:00

Pamiętaj! W razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia zadzwoń na 112.