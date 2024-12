Świeża choinka to doskonała ozdoba domu w okresie Bożego Narodzenia. Roztacza piękny zapach i stwarza nastrój, bez którego wiele osób nie wyobraża sobie świąt. Jak kupić choinkę, by mieć pewność, że jest świeża i długo postoi? Leśnik wskazał, na co zwrócić uwagę.