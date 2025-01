Szósta rocznica śmierci Pawła Adamowicza

We wtorek w ogrodzie zimowym Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku odbyła się konferencja prasowa zapowiadająca wydarzenia upamiętniające 6. rocznicę śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. - Mimo że już prawie sześć lat jestem prezydentem Gdańska, cały czas wydaje mi się, że to się nie wydarzyło, że jest to tak mało realne. A to, że minęło sześć lat, wydaje się czymś wręcz nie do uwierzenia - mówiła prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Wdowa po prezydencie Gdańska, europosłanka Magdalena Adamowicz podkreśliła, że ostatnie sześć lat, to czas szczególnie trudny dla całej jej rodziny. - W tej tragedii, która spotkała nas i gdańszczan próbujemy znaleźć coś dobrego, stworzyć jakieś dobro – powiedziała.

Odchody rocznicy śmierci Pawła Adamowicza

Upamiętnienie szóstej rocznicy śmierci Pawła Adamowicza rozpocznie się w poniedziałek, 13 stycznia. O godz. 13.00 w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zostanie odsłonięta tablica pamiątkowa poświęcona wieloletniemu włodarzowi miasta.

Chcieliśmy państwa zaprosić do skromnego i cichego odsłonięcia tablicy, która jeszcze raz upamiętni to, że tego miejsca nie byłoby bez Pawła Adamowicza. Budynek został otwarty 10 lat temu, ale warto sobie uświadomić, że od momentu kiedy Paweł Adamowicz w 1998 r. przedstawił ideę tworzenia miejsca pamięci o rewolucji Solidarności, do momentu otwarcia ECS minęło aż 16 lat – mówił dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności Basil Kerski.

O godz. 17.00 w Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku odbędzie się ogłoszenie laureata Nagrody im. Prezydenta Pawła Adamowicza, a o godz. 19 nastąpi złożenie kwiatów przy tablicy pamiątkowej na placu pomiędzy Katownią a Złotą Bramą. Następnie uczestnicy uroczystości przejdą do Bazyliki Mariackiej, gdzie o godz. 19.30 rozpocznie się modlitwa międzywyznaniowa w intencji tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska.

We wtorek 14 stycznia na godz. 10.00 w Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym im. Pawła Adamowicza w Gdańsku zaplanowano "Dzień Patrona". - Już od pięciu lat, 14 stycznia, w dzień patrona naszej szkoły prezentujemy osiągnięcia naszych uczniów. W tym roku postanowiliśmy zaprezentować dyskusję, z wykorzystaniem oksfordzkich debat, na temat roli sztucznej inteligencji w procesie edukacji. Tematem będzie "Negatywny wpływ narzędzi sztucznej inteligencji w środowisku szkoły średniej" - mówił dyrektor liceum Waldemar Kotowski.

O godz. 14.00 na Placu Solidarności w Gdańsku rozpocznie się formowanie wielkiego serca ze zniczy dla Pawła Adamowicza. - W tym roku postanowiliśmy połączyć rozświetlenie tego serca z młodzieżową akcją sprzeciwu wobec hejtu. Dlatego zaprosiliśmy do układania serca dla Pawła Adamowicza dzieci i młodzież z gdańskich szkół podstawowych i liceów, aby był to wspólny protest młodych ludzi przeciwko temu zjawisku – dodał Kotowski.

Tragiczna śmierć Pawła Adamowicza

O godz. 18.00 w Bazylice Mariackiej odprawiona zostanie msza święta w intencji Pawła Adamowicza. Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz 13 stycznia 2019 r. został ciężko raniony nożem przez Stefana Wilmonta podczas miejskiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na Targu Węglowym. Samorządowiec w bardzo ciężkim stanie trafił do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, gdzie zmarł następnego dnia. Pogrzeb odbył się 19 stycznia w Bazylice Mariackiej. Tam też spoczęła urna z jego prochami.