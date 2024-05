Wdowa po zamordowanym Pawle Adamowiczu odniosła się we wpisie w portalu X do ataku na Roberta Ficę.

Adamowicz: Nienawiść przynosi najgorsze żniwo

Modlę się za premiera Roberta Fico. Wróciły najgorsze wspomnienia. Polityka i żadna władza nie jest warta ludzkiego życia! Nienawiść w polityce zawsze przynosi najgorsze żniwo, jej nie da się zatrzymać, raz uruchomiona jest jak lawina i dlatego nigdy nie wolno jej używać. Nigdy! - napisała w platformie X Magdalena Adamowicz.

Atak na Pawła Adamowicza

Paweł Adamowicz, ówczesny prezydent Gdańska, został śmiertelnie dźgnięty nożem 13 stycznia 2019 roku podczas finału 27. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sprawcą ataku był Stefan W., 27-letni mieszkaniec Oliwy, dzielnicy Gdańska. W czasie pobytu w więzieniu został zdiagnozowany jako cierpiący na schizofrenię paranoidalną i był leczony terapią oraz lekami. Proces sądowy w sprawie zabójstwa Pawła Adamowicza zakończył się 23 stycznia 2024 roku.

Zamach na prezydenta Słowacji

Zamach na Roberta Fica, premiera Słowacji, miał miejsce 15 maja 2024 roku w miejscowości Handlova. Według informacji, Robert Fico został postrzelony przed domem kultury po zakończonym posiedzeniu rządu. Po zdarzeniu przewieziono Fico samochodem do szpitala w Handlovej, a następnie przetransportowano go helikopterem do szpitala w Bańskiej Bystrzycy, gdzie stan zdrowia oceniono jako "zagrażający życiu".

Sprawcą jest Juraj Cintula autor poezji, mieszkający w mieście Levice, legalnie posiadający broń ze względu na pracę w ochronie. Cintula po zamachu tłumaczył, że dokonał zamachu ponieważ nie zgadzał się z polityką rządu premiera Fico.