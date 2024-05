Reakcje na zamach były silne zarówno w kraju, jak i za granicą.

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz napisał w serwisie X, że "jest głęboko wstrząśnięty wiadomością o tchórzliwym ataku na słowackiego premiera Ficę". Przemoc nie może mieć miejsca w europejskiej polityce. W tych godzinach moje myśli są z Robertem Ficą, jego rodziną i obywatelami Słowacji - napisał.

Premier Słowacji postrzelony. Reakcje polityków

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski napisał, "że należy dołożyć wszelkich starań, aby przemoc nie stała się normą w żadnym kraju, formie czy sferze" - napisał na portalu X. Dodał, że Ukraina solidaryzuje się ze Słowacją i życzy Ficy szybkiego powrotu do zdrowia.

Kanclerz Austrii Karl Nehammer oświadczył, że jest wstrząśnięty zamachem na swojego słowackiego kolegę. Próba zamachu na życie mojego słowackiego kolegi Roberta Ficy głęboko mną wstrząsnęła. Zaledwie kilka dni temu rozmawialiśmy przez telefon o kwestiach bezpieczeństwa – napisał kanclerz na platformie X. Nienawiść i przemoc nie mogą mieć miejsca w naszych demokracjach i muszą być zwalczane z najwyższą determinacją! - dodał.

Putin: Potworna zbrodnia

Nawet prezydent Rosji Władimir Putin odniósł sie do zamachu na premiera Słowacji. Nazwał ją "potworną zbrodnią".

Byłem głęboko wstrząśnięty, gdy dowiedziałem się o strasznym ataku na mojego przyjaciela Roberta Ficę - napisał Viktor Orban, szef węgierskiego rządu na swojej stronie na Facebooku.

Zszokowany i przerażony postrzeleniem premiera Roberta Fico. Życzę mu sił i szybkiego powrotu do zdrowia. Moje myśli są z Robertem Fico, jego bliskimi i obywatelami Słowacji - napisał sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

Brytyjski premier Rishi Sunak napisał na X: Jestem zszokowany tą straszną wiadomością. Myślami jesteśmy z premierem Fico i jego rodziną.

Atak na Roberta Fico jest jednoznacznie naganny, niezależnie od motywacji. Powinno to być dla nas przestrogą, jak daleko może doprowadzić pogłębianie się wrogości i agresji w społeczeństwie. Życzę Robertowi Fico, aby wyszedł z tego incydentu bez konsekwencji - napisał prezydent Czech Petr Pavel.

Jesteśmy głęboko zszokowani próbą zamachu na premiera Słowacji Roberta Fico. Atak na wybranego przywódcę jest także atakiem na samą ideę demokracji. Życzę mu pełnego i szybkiego powrotu do zdrowia. Moje myśli są z jego rodziną i bliskimi - napisała premier Estoni Kaja Kallas.

Zamach na słowackiego premiera

Zamach na Roberta Fica, premiera Słowacji, miał miejsce 15 maja 2024 roku w miejscowości Handlova. Według informacji, Robert Fico został postrzelony przed domem kultury po zakończonym posiedzeniu rządu. Po zdarzeniu przewieziono Fico samochodem do szpitala w Handlovej, a następnie przetransportowano go helikopterem do szpitala w Bańskiej Bystrzycy, gdzie stan zdrowia oceniono jako "zagrażający życiu".

Sprawcą jest Juraj Cintula (ur. 1953) – autor poezji, mieszkający w mieście Levice, legalnie posiadający broń ze względu na pracę w ochronie. Cintula po zamachu tłumaczył, że dokonał zamachu ponieważ nie zgadzał się z polityką rządu premiera Fico.