„Z głębokim żalem przyjęliśmy informację o śmierci Wacława Janickiego” - napisał zespół Criocoteki. Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w Bazylice Mariackiej w Krakowie we wtorek 14 stycznia o godz. 12.00, po czym nastąpi odprowadzenie zmarłego na Cmentarz Rakowicki.

Reklama

Współpracownik Tadeusza Kantora

Artysta z wykształcenia był historykiem sztuki, ukończył Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Wacław Janicki – przypomniała Cricoteka - jako aktor współtworzył zespół Teatru Cricot 2 – był odtwórcą wielu istotnych ról w spektaklach Tadeusza Kantora. Zagrał w: "Kurce wodnej" (1967), "Widmower" (1972), "Nadobnisiach i koczkodanach" (1971), "Umarłej klasie" (1976), "Wielopolu, Wielopolu" (1880), "Niech sczezną artyści" (1985), "Nigdy tu już nie powrócę" (1988), "Dziś są moje urodziny" (1991) oraz cricotage’u: "Gdzie są Niegdysiejsze Śniegi" (1979).

Twórca teatralny

W latach 1968–1974, wraz z bratem bliźniakiem Lesławem Janickim oraz Jackiem Stokłosą, współtworzył Drugą Grupę, działającą przy Galerii Krzysztofory w Krakowie oraz Galerii Foksal w Warszawie. Artyści tworzyli wspólnie happeningi, eventy, projekcje filmowe i działania konceptualne.

W pierwszą rocznicę śmierci Tadeusza Kantora Wacław Janicki wraz z bratem wystawili w Galerii Krzysztofory "Ohio Impromptu" (1991) według tekstu Samuela Becketta. Następnie zaś w Rzymie zrealizowali "Beckettianę" (1992), która doczekała się pokazów w ramach tournée w Polsce i we Włoszech. Artysta współpracował m.in. z: Christianem Boltanskim (Le Voyage d’Hiver – Opéra Comique de Paris) we Francji czy Władysławem Znorko (Ullysse al’evers, Alpenstock – Teatr Cosmos Kolej) i Loredaną Putignani (Terramare) we Włoszech.

Wacław Janicki w "Potopie"

Wacław Janicki wystąpił również kilkukrotnie w produkcjach filmowych m.in. w "Potopie" w reżyserii Jerzego Hoffmana (1974). W 2000 roku wraz z bratem opublikował tom wspomnieniowy pt. "Dziennik podróży z Kantorem" 1979–1990.