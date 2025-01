Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to popularna akcja charytatywna. W tym roku zagra po raz 33. Przez lata dzięki zbiórkom i pomocy milionów Polaków Jerzy Owsiak zebrał ogromne sumy pieniędzy, które przeznaczył na sprzęt medyczny i renowacje szpitali. Od lat Jerzy Owsiak zmaga się z krytyką i zarzutami dotyczącymi przejrzystości WOŚP-u, głównie ze strony prawicowych mediów.

TV Republika uderza w Jerzego Owsiaka

Do bojkotu WOŚP i Jerzego Owsiaka nawołuje TV Republika. W telewizji Tomasza Sakiewicza od kilku dni trwa zainicjowana przez niego akcja "Nie daję Owsiakowi, wspieram Republikę".

Grożą śmiercią Jerzemu Owsiakowi

Owsiak w najnowszym poście na Facebooku poinformował, że grożono mu śmiercią, a wszystko przez bojkot prawicowych stacji telewizyjnych. "To kolejna groźba w naszą stronę. Od kilku dni jest podobnie. Groźby bardzo konkretne, z bombą w tle i utylizacją mojej osoby. Szczucie w wykonaniu Telewizji Republika i wPolsce24 podobne do tych manipulacji i szczucia skierowanego w stronę Prezydenta Gdańska, Pana Pawła Adamowicza, a wiemy, jak to się skończyło" - napisał.

W rozmowie z Plejadą jeden z pracowników TV Republika mówi o bojkocie wymierzonym przez stację w kierunku Jerzego Owsiaka i WOŚP. "Wszyscy starają się nie komentować głośno poczynań szefostwa. Jest bojkot WOŚP narzucony, to bojkotujemy. A czy jest to zgodne ze wszystkich sumieniem? Nie sądzę" - zdradza.

Co mówi Tomasz Sakiewicz?

Wspomina także, co Tomasz Sakiewicz myśli o groźbach, które otrzymał Jerzy Owsiak. "Sakiewicz oczywiście twierdzi, że wszystko, co pisze, jest wyssane z palca. Nie ma żadnych gróźb, gdyż widzowie Republiki, by takich rzeczy nie robili. Uważa, że Owsiak robi to wszystko, aby było głośno o WOŚP i aby więcej ludzi wpłacało swoje datki. Republika jednak będzie starać się, aby jak najwięcej osób bojkotowało te wpłaty" - mówi.