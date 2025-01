Nowy sondaż prezydencki. Trzaskowski tuż przed Nawrockim, Mentzen na podium

W piątek OGB Pro opublikowało najnowsze wyniki sondażu prezydenckiego dla TikToka. Według badania pierwszą turę wyborów wygrałby Rafał Trzaskowski z KO, który może liczyć na 35,51 proc. głosów.

Na drugim miejscu znalazł się Karol Nawrocki. Kandydat PiS traci jednak zaledwie 3,78 pkt proc. do lidera. Chęć oddania głosu na szefa IPN zadeklarowało 31,73 proc. badanych.

Reklama

Na trzecim miejscu uplasował się Sławomir Mentzen z Konfederacji, który uzyskał wynik 15,7 proc. To więcej, niż w ostatnich sondażach United Surveys dla Wirtualnej Polski, o których pisaliśmy tutaj.

Pierwszy sondaż z Krzysztofem Stanowskim. Takie ma poparcie twórca "Kanału Zero"

Reklama

Na kolejnych miejscach znaleźli się marszałek Sejmu Szymon Hołownia (5,3 proc.) i Grzegorz Braun, lider Konfederacji Korony Polskiej, na którego chęć oddania głosu zadeklarowało 3,4 proc. badanych.

Po raz pierwszy w sondażu znalazło się nazwisko Krzysztofa Stanowskiego. Biznesmen i twórca "Kanału Zero" może liczyć na 2,57 proc. Tym samym znalazł się on za kandydatką Lewicy, Magdaleną Biejat (3,1 proc.).

Stanowski wyprzedził natomiast Marka Jakubiaka z Wolnych Republikanów, który uzyskał 2,1 proc. poparcia, a także Adriana Zandberga z partii Razem (0,5 proc.).

Wybory prezydenckie w 2025 roku. Lista kandydatów

Wybory prezydenckie w Polsce w 2025 roku odbędą się 18 maja. Druga tura wyborów zaplanowana została na 1 czerwca. Na zgłoszenie kandydata na prezydenta jest czas do 4 kwietnia (piątek) do godz. 16. Do rejestracji kandydata przez PKW konieczne jest zebranie minimum 100 tys. podpisów z poparciem dla niego.

Chęć udziału w wyścigu o Pałac Prezydencki do tej pory zgłosili: