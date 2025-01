Tegoroczna Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra pod hasłem: "Gramy na zdrowie!". Celem jest wsparcie onkologii i hematologii dziecięcej, a motywem przewodnim jest bezpieczeństwo i zdrowie dzieci. To już 33. finał WOŚP.

Szymon Hołownia przygotował na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Zbiór autorskich przepisów z całej Polski, Europy i świata. Przepisy przetestował i przygotował do sesji zdjęciowej Damiana Kolasa z Łodzi. „Nasze miasto jest nie tylko sercem kreatywności i przemysłowego dziedzictwa, ale także inspiracją kulinarną!” – uważa Damian Kolasa.

Niezwykła książka kucharska

Pod adresem zrzutka.pl/dobronatalerzu jest e-book: „Dobro na talerzu. Przepisy, które łączą ludzi”. Publikacja ta, to aż 33 autorów, którzy na prośbę Szymona Hołowni dzielą się z Polkami i Polakami swoimi przepisami na ulubione dania. Cały dochód z akcji zasili konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Wśród osób współtworzących książkę są m.in. Szymon Hołownia i jego żona Urszula, a także Władysław Kosiniak-Kamysz, Agnieszka Woźniak-Starak, Bovska czy Maciej Stuhr. Za symboliczne 25 zł - choć można ofiarować więcej - darczyńcy dostają elektroniczną książkę kucharską. O godz. 19 26 stycznia na koncie zbiórki było już ok. 234 tys. zł.

"WOŚP jednoczy"

"Dzielenie się jest istotą WOŚP, a gotowanie to czynność, która łączy ludzi. Wspólnie tworzymy coś wyjątkowego, by wspierać Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy" – czytamy w opisie aukcji. Hołownia nie kryje, że choć nie jest mistrzem kuchni, to śniadania przygotowywane dla córek są jego specjalnością, a właśnie jeden z takich przepisów znajduje się w e-booku.

Inicjatywa Szymona Hołowni pokazuje, że WOŚP to nie tylko muzyka, ale także inne formy aktywności, które potrafią zjednoczyć ludzi wokół szczytnego celu. W tej kwestii, jak podkreśla Hołownia, wszyscy autorzy publikacji, pomimo różnic, gotują razem dla Orkiestry, bo jak mówi: "WOŚP jednoczy".