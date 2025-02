Darmowe leki dla seniorów i dzieci już dostępne poza NFZ. Nowe przepisy weszły w życie

Od piątku obowiązują nowe przepisy, które znoszą ograniczenia w dostępie do nieodpłatnych leków dla dzieci do 18. roku życia oraz seniorów po ukończeniu 65 lat. Teraz receptę na darmowe leki może wystawić każdy lekarz, niezależnie od tego, czy ma kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ), czy nie. Oznacza to, że pacjenci mogą uzyskać receptę również w prywatnych gabinetach.