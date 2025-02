Zmiany w skierowaniach do sanatorium. Koniec z czekaniem na decyzję lekarza

Ministerstwo Zdrowia przygotowuje zmiany w rozporządzeniu dotyczącym kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową. Projekt zakłada usprawnienie procesu kierowania pacjentów na tego rodzaju świadczenia zdrowotne.

Z analiz NFZ wynika, że około 25 proc. skierowań, które wpłynęły do wszystkich oddziałów wojewódzkich funduszu, zostało ocenionych z przekroczeniem 30-dniowego terminu ich rozpatrzenia.

W niektórych oddziałach wojewódzkich NFZ odsetek ten przekracza nawet 70 proc. Przyczyną jest niedobór lekarzy specjalistów, którzy mogą opiniować wnioski.

Więcej lekarzy i katalog przyczyn leczenia. Wyjazdy do sanatorium na nowych zasadach

Ministerstwo Zdrowia proponuje rozszerzenie katalogu specjalizacji lekarzy, którzy mogą dokonywać oceny skierowania. Dotyczy to lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób wewnętrznych lub medycyny rodzinnej po kursie z zakresu podstaw balneologii oraz lekarzy specjalistów w dziedzinie reumatologii lub ortopedii po kursie z zakresu podstaw balneologii.

Planowane zmiany mają na celu wzmocnienie kadry medycznej NFZ, co pozwoli na szybsze potwierdzanie skierowań. Dodatkowo lekarze wystawiający skierowania zyskają możliwość wyboru trybu realizacji świadczenia – stacjonarnego lub ambulatoryjnego – co usprawni ich obsługę w oddziałach wojewódzkich NFZ. Wprowadzony zostanie także określony katalog przyczyn uzasadniających skierowanie, co skróci czas potrzebny lekarzom na ich opisywanie.

Zmiany w skierowaniach do sanatorium. Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Projekt rozporządzenia trafił do konsultacji publicznych i opiniowania. Nowe przepisy mogą wejść w życie 30 czerwca 2025 roku. Jego efekty zostaną ocenione po roku obowiązywania. Kluczowymi wskaźnikami będą liczba skierowań uwzględniających tryb realizacji świadczeń oraz liczba lekarzy specjalistów z dodatkowymi kwalifikacjami w zakresie balneologii.