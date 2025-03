Przed nami najcieplejsze dni w 2025 roku

Pierwszy tydzień marca zapowiada się bardzo słonecznie. Wiosenna aura utrzyma się co najmniej do końca tygodnia. Maksymalna temperatura w niektórych regionach kraju może sięgnąć nawet 19 stopni Celsjusza. Będą to więc najcieplejsze dni od początku roku.

Prognoza pogody w poniedziałek, 3 marca

W poniedziałek zachmurzenie będzie umiarkowane. Słabe opady deszczu i mżawki możliwe w centrum – na wschodzie i nad morzem, a śniegu z deszczem w Bieszczadach. Temperatura maksymalna od 5°C do 10°C. Chłodniej w rejonach podgórskich Karpat – około 4°C. Wiatr będzie umiarkowany i porywisty, do 80 km/h nad morzem, w Sudetach do 55 km/h. Możliwe zamiecie śnieżne.

Prognoza pogody we wtorek, 4 marca

We wtorek – w północno-wschodniej połowie kraju – zachmurzenie będzie duże. Na północy i wschodzie miejscami przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie małe. Temperatura maksymalna od 7°C do 11°C, nad morzem i na Suwalszczyźnie oraz w rejonach podgórskich Karpat około 6°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na północy miejscami dość silny – od 40 km/h do 50 km/h, nad morzem w porywach do 85 km/h.

Prognoza pogody w środę, 5 marca

W środę zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od –2°C na południu, około 1°C w centrum, do 4°C na północy. Chłodniej w rejonach podgórskich – od –4°C do –2°C. Temperatura maksymalna od 6°C miejscami nad morzem, około 9°C na północnym wschodzie, 12°C w centrum, do 15°C na południu kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy okresami silny do 45 km/h, w porywach do około 70 km/h.

Prognoza pogody w czwartek, 6 marca

W czwartek zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, duże tylko na północnym wschodzie kraju. Temperatura minimalna wyniesie od 1°C do 6°C, na południu Polski miejscami chłodniej – od –2°C do 0°C. Temperatura maksymalna od 12°C do 16°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, lokalnie porywisty – w porywach do 65 km/h.

Prognoza pogody w piątek, 7 marca

W piątek będzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od –1°C do 3°C, w rejonach podgórskich około –2°C. Temperatura maksymalna od 13°C na północnym wschodzie, około 16°C w centrum, do 19°C na południu. Chłodniej nad morzem – od 7°C do 10°C. Wiatr słaby i umiarkowany, a miejscami porywisty.

Prognoza pogody w sobotę i niedzielę, 8-9 marca

W sobotę zachmurzenie będzie małe. Temperatura minimalna od –2°C do 2°C. Temperatura maksymalna od 13°C do 18°C. Chłodniej nad morzem – około 8-10°C. Wiatr będzie słaby w całym kraju.

W niedzielę zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna wyniesie od –2°C do 2°C, nad morzem 3°C. Temperatura maksymalna przeważnie od 14°C do 19°C. Chłodniej na północy – około 13°C – a nad samym morzem od 5°C do 7°C. Wiatr będzie słaby i zmienny. Tylko w rejonach podgórskich okresami umiarkowany i porywisty.