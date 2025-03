Szykuje się wysyp grzybów. Będzie on konsekwencją intensywnych opadów deszczu w wielu regionach Polski. W nadchodzących dniach ma spaść nawet do 30 litrów wody na m². To sprzyja wzrostowi grzybów, które mają pojawić się w lasach w przyszłym tygodniu. Sprawdź, w których regionach będzie ich najwięcej.