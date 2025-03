Czy 18 kwietnia 2025 będzie dniem wolnym od pracy?

W Polsce Wielki Piątek nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Oznacza to, że 18 kwietnia 2025 roku większość pracowników będzie musiała iść pracy. W przeszłości pojawiały się propozycje, aby zrobić ten dzień wolnym. Chodzi o projekt ustawy, który wpłynął 5 grudnia 2018 roku do Sejmu, jednak do dziś nie został on wprowadzony w życie.

Kto nie musi iść do pracy w Wielki Piątek 2025?

Mimo braku ustawowego wolnego, niektórzy pracodawcy decydują się na wprowadzenie dnia wolnego w Wielki Piątek w ramach wewnętrznych regulacji. Szczególnie te o kapitale zagranicznym lub z branży korporacyjnej. To taki dodatkowy benefit dla pracowników. Ponadto, w ten sposób pracodawcy często budują pozytywny wizerunek firmy na zewnątrz. Dlatego, jeśli chcesz wiedzieć, czy masz wolne w Wielki Piątek 18 kwietnia, zapukaj do działu kadr lub przełożonego i zapytaj czy pracodawca nie planuje udzielenia wolnego w tym dniu.

Do pracy w Wielki Piątek nie muszą iść urzędnicy i pracownicy sektora publicznego. W niektórych instytucjach państwowych i samorządowych (np. urzędnicy) mogą mieć skrócony dzień pracy lub nawet wolny, ale nie jest to regułą.

Święta Wielkanocne 2025 - szkoły mają wolny piątek?

W wielu placówkach Wielki Piątek jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, ale to zależy od decyzji administracji szkolnej.

Czy sklepy są otwarte w Wielki Piątek 2025?

Wielki Piątek nie jest w Polsce dniem ustawowo wolnym od pracy. Oznacza to, że sklepy, supermarkety i galerie handlowe będą otwarte tego dnia zgodnie ze standardowymi godzinami pracy.

Kalendarz świąt wielkanocnych 2025 - kiedy wolne?

Wielki Czwartek (idziemy do pracy, szkoły mają wolne) – 17 kwietnia 2025

(idziemy do pracy, szkoły mają wolne) – 17 kwietnia 2025 Wielki Piątek (idziemy do pracy, szkoły i urzędy państwowe mają wolne) – 18 kwietnia 2025

(idziemy do pracy, szkoły i urzędy państwowe mają wolne) – 18 kwietnia 2025 Wielka Sobota (wolna od pracy) – 19 kwietnia 2025

(wolna od pracy) – 19 kwietnia 2025 Niedziela Wielkanocna (wolna od pracy) – 20 kwietnia 2025

(wolna od pracy) – 20 kwietnia 2025 Poniedziałek Wielkanocny (wolny od pracy i szkoły) – 21 kwietnia 2025

Które kraje mają w Wielki Piątek dzień wolny?

Wielki Piątek jest dniem wolnym od pracy w wielu krajach na świecie, szczególnie tam, gdzie dominującą religią jest chrześcijaństwo. Polska nie należy do tego grona. Jak wygląda sytuacja w innych państwach? W Europie wiele krajów uznaje Wielki Piątek za święto państwowe i dzień wolny od pracy. Należą do nich m.in.:

Niemcy – Wielki Piątek (Karfreitag) jest w całych Niemczech dniem ustawowo wolnym od pracy. Większość landów uznaje ten dzień jako wolny, z wyjątkiem niektórych regionów.

– Wielki Piątek (Karfreitag) jest w całych Niemczech dniem ustawowo wolnym od pracy. Większość landów uznaje ten dzień jako wolny, z wyjątkiem niektórych regionów. Wielka Brytania – w Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej jest to oficjalne święto. Brytyjczycy od Wielkiego Piątku (Good Friday) mają dni wolne od pracy, aż do poniedziałku.

– w Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej jest to oficjalne święto. Brytyjczycy od Wielkiego Piątku (Good Friday) mają dni wolne od pracy, aż do poniedziałku. Hiszpania – w wielu regionach kraju Wielki Piątek jest dniem wolnym, chociaż zależy to od wspólnot autonomicznych.

– w wielu regionach kraju Wielki Piątek jest dniem wolnym, chociaż zależy to od wspólnot autonomicznych. Francja – oficjalnie nie jest to święto państwowe, ale w niektórych regionach (np. Alzacja, Mozela) obowiązuje dzień wolny.

– oficjalnie nie jest to święto państwowe, ale w niektórych regionach (np. Alzacja, Mozela) obowiązuje dzień wolny. Norwegia, Dania, Szwecja, Finlandia – kraje skandynawskie traktują Wielki Piątek jako dzień wolny od pracy.

– kraje skandynawskie traktują Wielki Piątek jako dzień wolny od pracy. Szwajcaria – większość kantonów uznaje ten dzień za wolny.

– większość kantonów uznaje ten dzień za wolny. Austria – Wielki Piątek był dniem wolnym dla członków wybranych kościołów (co wzbudzało kontrowersje), dlatego od 2019 r. nie jest już świętem państwowym. Zamiast ustanowiono „święto osobiste” (Persönlicher Feiertag) dla wszystkich pracowników. Może być ono wykorzystane w dowolnym dniu, niezależnie od przekonań religijnych, jednak nie przysługuje dodatkowy urlop. Pracownik musi użyć jednego dnia z przysługującego mu urlopu.

Ameryka Północna i Południowa – gdzie obowiązuje wolne?

Kanada – w większości prowincji Wielki Piątek to dzień wolny.

– w większości prowincji Wielki Piątek to dzień wolny. USA – Wielki Piątek nie jest świętem federalnym, ale w niektórych stanach (np. Connecticut, Hawaje, Dakota Północna, Indiana) pracownicy mają dzień wolny.

– Wielki Piątek nie jest świętem federalnym, ale w niektórych stanach (np. Connecticut, Hawaje, Dakota Północna, Indiana) pracownicy mają dzień wolny. Argentyna, Brazylia, Chile, Kolumbia, Wenezuela – W tych krajach Wielki Piątek jest oficjalnym świętem.

Polska na tle Europy w 2025 – dlaczego nie mamy dnia wolnego w Wielki Piątek?

Choć Polska jest krajem katolickim, Wielki Piątek nigdy nie był dniem wolnym od pracy w Polsce. Obowiązują u nas dni ustawowo wolne na Wielkanoc (niedziela i poniedziałek), ale nie na Wielki Piątek. Wpływ na to ma tradycja i fakt, że w polskiej kulturze to raczej dzień refleksji religijnej, niż odpoczynku.

Czy Polska powinna pójść śladem innych krajów i dodać Wielki Piątek do listy dni wolnych? To temat do dyskusji, który wraca co jakiś czas w debatach publicznych i obradach Sejmu.

Dni wolne od pracy w 2025 roku

W 2025 roku w Polsce obowiązują następujące dni ustawowo wolne od pracy: