Tomasz Sekielski ma wrócić do telewizji, dokładnie doTVP. Jak wynika z informacji, do których dotarł portal wirtualnemedia.pl stacja przygotowuje się do startu programu dziennikarza.

Tomasz Sekielski wraca do TVP

Wynika to z ogłoszenia, które zamieściła spółka. W ramach postępowania niepublicznego szuka dostawcy "usługa sceno-techniczna zakładająca uzyskanie pożądanego przez TVP zamysłu wizualnego według koncepcji scenografa z wykorzystaniem sprzętu własnego Zleceniobiorcy (Multimedia) z obsługą, transportem i ubezpieczeniem do audycji »Sekielski Show«".

Jak wynika z ogłoszenia format ma być realizowany w TVP od 29 marca do 21 maja. Program, jak wynika z dokumentacji, ma nosić tytuł "Sekielski wieczorową porą". Najprawdopodobniej trafi na antenę TVP1. Ma powstać 12 odcinków formatu.

Kim jest Tomasz Sekielski?

Tomasz Sekielski to dziennikarz i reporter a także autor książek oraz filmów dokumentalnych. W latach 1997–2006 był reporterem "Faktów TVN". Był gospodarzem piątkowych wydań programu "Kropka nad i". Od 2003 wraz z Andrzejem Morozowskim prowadził audycję "Kuluary", codzienny program "Prześwietlenie" i "Teraz my!". W TVN24 stworzył "Czarno na białym".

Sekielski współpracował również z Radiem Tok FM, TVP, gdzie prowadził autorski program "Po prostu". Od czerwca 2022 do kwietnia 2024 roku był redaktorem naczelnym "Newsweeka". W listopadzie 2018 roku dołączył do zespołu prowadzących program "Onet Rano".

Razem z bratem Markiem Sekielskim tworzy projekt internetowy. Wspólnie stworzyli kilka filmów dokumentalnych o pedofilii w Kościele i aferze SKOK Wołomin.