Wielki Piątek w Polsce dniem wolnym w 2026 roku - petycja

Czy3 kwietnia 2026 będzie dniem wolnym od pracy? Z końcem października 2025 do Sejmu wpłynęła petycja w tej sprawie, a od połowy grudnia zajmuje się nią sejmowa Komisja ds. Petycji. Autor postuluje, aby znowelizować ustawę o dniach wolnych od pracy, argumentując, że tak jest w wielu krajach europejskich.

Podobne rozwiązanie funkcjonuje już w przypadku Wigilii, która została ustanowiona dniem wolnym od pracy od 2025 roku. Autorzy petycji podnoszą, że Wielki Piątek ma dla wielu osób równie istotny religijny i rodzinny charakter. Wprowadzenie tego dnia jako wolnego oznaczałoby dla pracowników możliwość trzydniowego świątecznego odpoczynku w okresie Wielkanocy, która w przeciwieństwie do Bożego Narodzenia, trwa kalendarzowo bardzo krótko.

Trzeba dodać, że nie jest to pierwsza próba wprowadzenia Wielkiego Piątku jako wolnego od pracy. W przeszłości pojawiały się już propozycje. Chodzi o projekt ustawy, który wpłynął 5 grudnia 2018 roku do Sejmu, jednak do dziś nie został on wprowadzony w życie. We wszystkich dotychczasowych petycjach i projektach autorzy powołują się na fakt, że w wielu krajach europejskich oraz na świecie wielki piątek jest dniem ustawowo wolnym od pracy.

Jaka decyzja rządu w sprawie Wielkiego Piątku 3 kwietnia 2026?

Propozycja, aby 3 kwietnia 2026 był wolny od pracy wciąż jest przedmiotem sejmowych dyskusji. Na razie nie zapadła żadna decyzja w sprawie petycji dotyczącej ustanowienia wolnego w Wielki Piątek. Aby Wielki Piątek mógł zostać wpisany do katalogu dni ustawowo wolnych od pracy, konieczne jest przyjęcie odpowiedniej nowelizacji przez Sejm, następnie jej uchwalenie przez Senat oraz podpis Prezydenta. Dopiero po zakończeniu całej ścieżki legislacyjnej zmiana mogłaby wejść w życie. Dlatego też na dzień dzisiejszy nic się nie zmienia, ale temat nadal "żyje" i jest w toku.

Na dzień dzisiejszy, większość pracowników 3 kwietnia 2026 roku będzie musiała iść pracy. Jednak mimo braku ustawowego wolnego, niektórzy pracodawcy decydują się na wprowadzenie dnia wolnego w Wielki Piątek w ramach wewnętrznych regulacji. Szczególnie te o kapitale zagranicznym lub z branży korporacyjnej. To taki dodatkowy benefit dla pracowników. Ponadto, w ten sposób pracodawcy często budują pozytywny wizerunek firmy na zewnątrz.

Do pracy w Wielki Piątek zazwyczaj nie muszą iść urzędnicy i pracownicy sektora publicznego. W niektórych instytucjach państwowych i samorządowych pracownicy mogą mieć skrócony dzień pracy lub nawet wolny, ale nie jest to regułą.

W wielu placówkach Wielki Piątek jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, ale to zależy od decyzji administracji szkolnej.

Choć Polska jest krajem katolickim, Wielki Piątek nigdy nie był dniem wolnym od pracy. Obowiązują u nas dni ustawowo wolne na Wielkanoc (niedziela i poniedziałek), ale nie na Wielki Piątek. Wpływ na to ma tradycja i fakt, że w polskiej kulturze to raczej dzień refleksji religijnej, niż odpoczynku.

Czy Polska powinna pójść śladem innych krajów i dodać Wielki Piątek do listy dni wolnych? To temat, który regularnie powraca w debatach publicznych i podczas obrad Sejmu. Również dziś pozostaje aktualny i wciąż nie został ostatecznie rozstrzygnięty.

Które kraje mają w Wielki Piątek dzień wolny?

Wielki Piątek jest dniem wolnym od pracy szczególnie tam, gdzie dominującą religią jest chrześcijaństwo. W części państw ma on rangę święta państwowego. Do krajów, w których obowiązuje ustawowe wolne w tym dniu należą m.in.:

Niemcy – Wielki Piątek (Karfreitag) jest w całych Niemczech dniem ustawowo wolnym od pracy. Większość landów uznaje ten dzień jako wolny, z wyjątkiem niektórych regionów.

– Wielki Piątek (Karfreitag) jest w całych Niemczech dniem ustawowo wolnym od pracy. Większość landów uznaje ten dzień jako wolny, z wyjątkiem niektórych regionów. Wielka Brytania – w Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej jest to oficjalne święto. Brytyjczycy od Wielkiego Piątku (Good Friday) mają dni wolne od pracy, aż do poniedziałku.

– w Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej jest to oficjalne święto. Brytyjczycy od Wielkiego Piątku (Good Friday) mają dni wolne od pracy, aż do poniedziałku. Hiszpania – w wielu regionach kraju Wielki Piątek jest dniem wolnym, chociaż zależy to od wspólnot autonomicznych.

– w wielu regionach kraju Wielki Piątek jest dniem wolnym, chociaż zależy to od wspólnot autonomicznych. Francja – oficjalnie nie jest to święto państwowe, ale w niektórych regionach (np. Alzacja, Mozela) obowiązuje dzień wolny.

– oficjalnie nie jest to święto państwowe, ale w niektórych regionach (np. Alzacja, Mozela) obowiązuje dzień wolny. Norwegia, Dania, Szwecja, Finlandia – kraje skandynawskie traktują Wielki Piątek jako dzień wolny od pracy.

– kraje skandynawskie traktują Wielki Piątek jako dzień wolny od pracy. Szwajcaria – większość kantonów uznaje ten dzień za wolny.

– większość kantonów uznaje ten dzień za wolny. Austria – Wielki Piątek był dniem wolnym dla członków wybranych kościołów (co wzbudzało kontrowersje), dlatego od 2019 r. nie jest już świętem państwowym. Zamiast ustanowiono „święto osobiste” (Persönlicher Feiertag) dla wszystkich pracowników. Może być ono wykorzystane w dowolnym dniu, niezależnie od przekonań religijnych, jednak nie przysługuje dodatkowy urlop. Pracownik musi użyć jednego dnia z przysługującego mu urlopu.

Ameryka Północna i Południowa – gdzie obowiązuje wolne?

Kanada – w większości prowincji Wielki Piątek to dzień wolny.

– w większości prowincji Wielki Piątek to dzień wolny. USA – Wielki Piątek nie jest świętem federalnym, ale w niektórych stanach (np. Connecticut, Hawaje, Dakota Północna, Indiana) pracownicy mają dzień wolny.

– Wielki Piątek nie jest świętem federalnym, ale w niektórych stanach (np. Connecticut, Hawaje, Dakota Północna, Indiana) pracownicy mają dzień wolny. Argentyna, Brazylia, Chile, Kolumbia, Wenezuela – W tych krajach Wielki Piątek jest oficjalnym świętem.

Święta Wielkanocne 2026 - szkoły mają wolny piątek?

Wielki Piątek 2026 - czy sklepy są otwarte w 3 kwietnia 2026?

Wielki Piątek nie jest w Polsce dniem ustawowo wolnym od pracy. Oznacza to, że sklepy, supermarkety i galerie handlowe będą otwarte tego dnia zgodnie ze standardowymi godzinami pracy.

Kalendarz Świąt Wielkanocnych 2026 - kiedy wolne?