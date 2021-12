Opuszczony szpital psychiatryczny "Zofiówka", las w Witkowicach czy dawny komisariat w Konstancinie-Jeziornie - to m in. miejsca, w których niektórzy doświadczają zjawisk trudnych do wytłumaczenia przez naukę. Zobacz 5 najbardziej nawiedzonych miejsc w Polsce.

1/5 Ruiny opuszczonego szpitala psychiatrycznego "Zofiówka". "To miejsce nie tylko ma własną, przerażającą historię związaną z ludobójstwem Żydów, ale również samo z siebie zdaje się przyciągać duchy, które nie miały wcześniej nic z nim wspólnego" - mówił Michał Stonawski w rozmowie z dziennikiem.pl.