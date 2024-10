Rzeczniczka praw dziecka, Monika Horna-Cieślak, wyraziła swoje zastrzeżenia wobec akcji "Dzień bez dzieci" zorganizowanej przez Aquapark Fala w Łodzi. W piśmie skierowanym do prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej oraz prezesa obiektu, rzeczniczka zwróciła uwagę na problematyczny język wykluczający dzieci, co, jej zdaniem, może prowadzić do ich stygmatyzacji i negatywnego postrzegania w przestrzeni publicznej.