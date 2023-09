Rozpoczęcie nowego roku szkolnego wypada tym razem nie 1, a 4 września. Tysiące uczniów zakładają dziś galowe stroje i po dwóch miesiącach wakacji wracają do nauki. Nowy rok szkolny niesie ze sobą wiele nowości i zmian, nie tylko tych w rozkładach zajęć, ale także w rozwoju społecznym uczniów. Zanim jednak na dobre wrócimy do szkolnego zamieszania, sprawdźmy, ile wiemy o starej i nowej szkole. Sprawdź swoje przygotowanie do nowego roku szkolnego i rozwiąż nasz test. Uprzedzamy! Quiz do łatwych nie należy.

0/15 Komisja Edukacji Narodowej była pierwszym w Polsce i na świecie pierwowzorem ministerstwa edukacji. W który roku została powołana? 1873 1915 1773 0/15 Kto jest aktualnym Ministrem Edukacji i Nauki w Polsce? Mariusz Błaszczak Przemysław Czarnek Roman Giertych 0/15 O wprowadzanie powszechnego obowiązku szkolnego postulował w XVI w. w swoim dziele zatytułowanym „O naprawie Rzeczypospolitej” wybitny renesansowy pisarz. Jak nazywał się autor traktatu? Andrzej Frycz Modrzewski Jan Chryzostom Pasek Jan Andrzej Morsztyn 0/15 Do którego roku życia trwa obowiązek nauki? 16 lat 17 lat 18 lat 0/15 Obecny system edukacji powstał na bazie XIX-wiecznego modelu. Jakiego? Francuskiego Pruskiego Angielskiego 0/15 Jak nazywa się reformator polskiego szkolnictwa, założyciel Collegium Nobilium? Stanisława Konarski Stanisław August Poniatowski Jan Frycz Modrzewski 0/15 Jak nazywa się polska ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r., która reguluje prawa i obowiązki nauczycieli? Karta pedagoga Karta nauczyciela Prawo oświatowe 0/15 O strajku tych uczniów mówił cały ówczesny świat. W 1901 r. postawiły opór pruskiemu zaborcy i zaprotestowały przeciwko przymusowej nauce religii w języku niemieckim. Z jakiego miasta pochodziły strajkujące dzieci? Warszawy Wągrowca Wrześni 0/15 Kiedy obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej? 14 września 1 października 14 października 0/15 Był najdłużej używanym elementarzem na świecie. Jego pierwsze wydanie ukazało się w 1910 r. i to z niego pochodzi słynne zdanie: „Ala ma kota”. Kto był autorem kultowego polskiego „Elementarza” do nauki pisania i czytania? Marian Falski Maria Konopnicka Maria Dąbrowska 0/15 Był lekarzem, wybitnym pedagogiem i działaczem społecznym. Janusz Korczak, bo o nim mowa, był także znakomitym pisarzem. Jaki tytuł nosi jego jedna z najsłynniejszych powieści dla dzieci? „Akademia Pana Kleksa” „Król Maciuś Pierwszy” „Panna z morą głową” 0/15 We wrześniu 1958 r. ówczesny pierwszy sekretarz, czyli towarzysz Władysław Gomułka rzucił hasło: „Tysiąc szkół na tysiąclecie Polski” i rozpoczęło się pospolite ruszenie budowania szkół. Polski naród budował „tysiąclatki” przez ponad dekadę. Ile szkół powstało w ramach tego programu? mniej niż 1000 1000 więcej niż 1000 0/15 Postać uroczego Adasia Cisowskiego stworzył w 1937 r. Kornel Makuszyński. Książka z przygodami błyskotliwego ucznia z talentem detektywistycznym została przeniesiona na mały i duży ekranizacji. Uczniem, której klasy był główny bohater powieści? Piątej klasy Siódmej klasy Ósmej klasy 0/15 Ile trawa godzina lekcyjna w polskiej szkole publicznej? 30 minut 45 minut 60 minut 0/15 Było jednym z najpopularniejszych polskich czasopism skierowany do młodzieży. Wydawane w latach 1949-1993 powstało z połączenia tygodnika „Świat Przygód” i dwutygodnika „Na Tropie”. O jakie czasopismo chodzi? „Świat Młodych” „Kraj Młodych” „Szpilki” Twój wynik