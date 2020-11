Media informowały w ostatnich dniach, że piosenkarka Edyta Górniak wyraziła pogląd, iż w szpitalach nie leżą chorzy na COVID-19, ale statyści.

W reakcji Posobkiewicz napisał we wtorek w mediach społecznościowych: "Pozdrawiam serdecznie ze szpitala Panią Edytę Górniak - +Statysta+ Don Gisu". "Ps. Nie życzę Pani, żeby musiała Pani zweryfikować swoje zdanie jako +statystka+. Nie jest to przyjemne i niestety nie wszyscy +statyści+ wychodzą na własnych nogach ze szpitala...” – zaznaczył.

W środę Posobkiewicz zamieścił w mediach społecznościowych wpis o treści: "Edyta Górniak obdarzona jest niezwykłym głosem i jest fenomenalną wokalistką. Bardzo lubię słuchać jak śpiewa... - pozdrawiam serdecznie Statysta Don Gisu".

Posobkiewicz załączył nagranie, które dostępne jest na youtube.

Posobkiewicz śpiewa m.in. Szpital, tak zwyczajny, tlen płynie życiodajny, ludzie są wyrwani tutaj z codziennego dnia. Jest pandemii era, covid żniwo zbiera, a ja jestem zwykłym tu pacjentem pośród Was.

Ja nie jestem statystą, powiem rzecz oczywistą, dosyć mam głupich tez, głupich tez, głupich tez, których wokół tak dużo jest – śpiewa Posobkiewicz.

Film opatrzony jest komentarzem: "W imieniu wszystkich +statystów+ ze szpitala, również tych pod respiratorami, pozdrawiam Panią Edytę Górniak. Przepraszam za słaby flow z powodu optiflow... W minionej dobie mój rówieśnik został przekazany z naszej kliniki na OIOM. Umierają osoby młodsze ode mnie. Jeśli ktoś twierdzi, że nie ma pandemii, to niech się zastanowi...".

Były szef GIS informował w ostatnich dniach o swoich zmaganiach z COVID-19, m.in. otrzymanym osoczu ozdrowieńców.

Posobkiewicz jako Główny Inspektor Sanitarny nieszablonowo zachęcał do bycia dawcą narządów i tkanek, a także do szczepień, edukował o szkodliwości palenia i dopalaczy. Robił to m.in. nagrywając klipy, w których występował jako raper Gisu, rocker Gisu i Don Gisu.

Posobkiewicz ukończył Wojskową Akademię Medyczną w Łodzi. Jest specjalistą w dziedzinie chorób wewnętrznych, medycyny morskiej i tropikalnej oraz organizacji ochrony zdrowia, a także w dziedzinie medycyny hiperbarycznej.