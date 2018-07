Redakcja Dziennik.pl

Transmisję z zaćmienia można oglądać dzięki Narodowej Agencji Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (NASA). Choć jest ono widoczne z Polski, transmisja NASA jest ciekawa ze względu na to, że można to zjawisko oglądać z różnych perspektyw.

Pogoda będzie sprzyjać, ale na południu i na zachodzie może odrobinę tę obserwację nieba utrudniać - mówił Tomasz Wasilewski z TVN Meteo. Zaćmienie ma się zacząć około 21, a kończyć przed północą. Będzie to więc najdłuższe całkowite zaćmienie Księżyca w tym stuleciu.

Do zjawiska dochodzi, gdy Księżyc znajduje się w cieniu Ziemi i nie jest oświetlany bezpośrednio przez Słońce. Stanie się on też krwistoczerwony. Podczas fazy całkowitego zaćmienia światło słoneczne nie dociera do Księżyca bezpośrednio. Nasz satelita jest oświetlony przez rozświetloną na czerwono ziemską atmosferę. Podobne zjawisko obserwujemy podczas zachodu i wschodu Słońca- wyjaśnia popularyzator astronomii, Karol Wójcicki.