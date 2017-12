Zło się już stało, to PiS nałożył na Polskę sankcję doprowadzając do sytuacji, gdy tak jaskrawe łamanie wartości europejskich i konstytucji spotkało się z reakcją. To tacy patrioci, którzy skłócają nas z tą częścią Europy, do której chcemy należeć - mówił prof. Balcerowicz w TVN24.

W ciągu dwóch lat z lidera przemian Kaczyński i jego pomocnicy zrobili z Polski pariasa - powiedział w programie "Kropka nad i" w TVN24.