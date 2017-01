Choć Radom nie leży nad morzem, a nawet nie przepływa przez niego żadna większa rzeka, to tam ma znajdować się siedziba Stoczni Marynarki Wojennej.

- Wybór to nie przypadek. W Radomiu znajduje się centrala Polskiej Grupy Zbrojeniowej i - jak mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Wojciech Skurkiewicz - Stocznia Marynarki Wojennej stałaby się częścią konsorcjum – informuje Informacyjna Agencja Radiowa.

Jednak, aby do tego doszło, SMW musi wrócić do Skarbu Państwa. Obecnie zakłada mieszczący się w Gdyni znajduje się w stanie upadłości. - Polskiemu rządowi, Ministerstwu Obrony Narodowej i zarządowi Polskiej Grupy Zbrojeniowej zależy na tym (...) by to Skarb Państwa miał kluczowy wpływ na to, co dzieje się w stoczni. Wartość firmy wyceniono na ponad 224 miliony złotych. Oferty przetargowe składać można do 31 stycznia – dodaje IAR.